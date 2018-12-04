2018-12-04T13:01:24+03:00
Туризм

Алтайский край и Казахстан подписали меморандум о туристическом сотрудничестве

У регионов появятся совместные маршруты и выставки
Анна АДАМАЙТЕС
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Фото: управление по туризму Алтайского края. Дастан Рыспеков и Евгений ДешевыхФото: управление по туризму Алтайского края. Дастан Рыспеков и Евгений Дешевых
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В рамках деловой программы праздника «Алтайская зимовка» Алтайский край и Казахстан подписали меморандум о туристическом сотрудничестве. Меморандум о сотрудничестве подписали управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и управление предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области Республики Казахстан.

Предполагается, что это укрепит сотрудничество Алтая и Казахстана в сфере туризма, у регионов появятся совместные туристические маршруты, будут организованы совместные выставки, появятся новые проекты в области приграничного сотрудничества.

Регионы будут обмениваться данными по таможенным, пограничным и миграционным вопросам. Планируется установить прямые контакты между туристическими организациями, налажен поток туристов как на Алтай, так и в Республику Казахстан.

Документ подписали ио руководителя управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области Республики Казахстан Дастан Рыспеков и начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

Справка «КП»

Павлодарская область и Алтайский край сотрудничают в рамках Соглашения между правительством Алтайского края и акиматом Павлодарской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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