2018-12-04T07:01:44+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» проиграл «Уфимцу» на домашней площадке

Барнаульская команда находится на 10 месте в турнирной таблице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Игроки «АлтайБаскета» провели очередной матч в Суперлиге-2. На этот раз барнаульская команда принимала на своей площадки лидера турнирной таблицы – БК «Уфимец».

Как сообщает «Алтайский спорт», барнаульцы крайне неудачно вошли в игру, позволив сопернику сделать стартовый рывок со счетом 12:0. Первая четверть завершилась со счетом 25:8 в пользу уфимской команды.

Во втором периоде игроки «АлтайБаскет» сумели наладить игру в обороне. В этой четверти была зафиксирована ничья – 14:14.

После большого перерыва барнаульцы прибавили в движении, и это тут же отразилось на результате. Третью четверть «АлтайБаскет» выиграл со счетом 23:13, вернув, таким образом, интригу.

Особенно результативным оказался заключительный период игры. Обе команды действовали на встречных курсах, но в этой ситуации размен очками был на руку «Уфимцу», который и одержал итоговую победу со счетом 82:77.

Сегодня, 4 декабря, команды проведут повторную встречу. Начало матча в 19 часов.

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