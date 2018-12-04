Барнаул встал в восьмибалльных пробках утром 4 декабря

СЕГОДНЯ 04:09 2018-12-04T04:09:33+03:00

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Утром во вторник, 4 декабря, краевая столица встала в восьмибалльных пробках.

Так, согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено на Павловском тракте в направлении проспекта Строителей от Малаховского кольца. Автомобили там двигаются со скоростью 5 км/ч. Почти четырехкилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте. Стоят автомобили и на улице Кутузова. Частично затруднено движение около ТРЦ «Волна», на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, на площади Октября.

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4 декабря с 13 до 16 часов будет частично перекрыто движение автомобильного транспорта по направлению из Новоалтайска в Барнаул. Данные ограничения вызваны необходимостью провести работы по вывозу снега. Для того чтобы избежать аварийные ситуации, у моста будут дежурить экипажи ГИБДД (подробнее).