2018-12-03T12:57:24+03:00
Общество

Старый мост перекроют в Барнауле

Ограничения будут действовать 4 декабря
Анна СЕМИНА
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В Барнауле перекроют движение транспорта по Старому коммунальному мосту.

В Упрдор «Алтай» сообщают, что завтра, 4 декабря, с 13 до 16 часов будет частично перекрыто движение автомобильного транспорта по направлению из Новоалтайска в Барнаул.

- При этом полоса движения из Барнаула в Новоалтайск будет открыта, - уточняют в ведомстве.

Данные ограничения вызваны необходимостью провести работы по вывозу снега. Для того чтобы избежать аварийные ситуации, у моста будут дежурить экипажи ГИБДД.

В связи с этим, в Упрдор «Алтай» обращаются к водителям с просьбой заранее выбирать пути объезда и рассчитывать время в пути. Это позволит избежать многих неприятностей.

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