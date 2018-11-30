2018-11-30T10:40:01+03:00
Происшествия

Квартирантка продала вещи из съемной квартиры

Ущерб составил 37 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Поделиться:
У женщины не было денег и тогда она начала продавать вещиУ женщины не было денег и тогда она начала продавать вещиФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула продала вещи из квартиры, которую снимала. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

В полицию обратился житель поселка Новосиликатный. Он рассказал, что некоторое время назад сдал квартиру 41-летней женщине.

- После нескольких месяцев проживания она сообщила, что съезжает. Когда хозяин пришел в квартиру, то увидел, что она пустая –его вещей нет, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Тогда женщина призналась, что у нее возникли проблемы с работой, и не было денег. Она решила продать вещи. Ущерб составил 37 тысяч рублей. После задержания квартирантка дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сторож спас жизнь пострадавшему лебедю
Здание бывшего госпиталя в Бийске продают за рубль
Алтайская лыжница выступит на этапе Кубка мира в Норвегии
На приеме «Единой России» жители попросили помочь с ремонтом сельского дома культуры
Женщина уговорила собственного сына убить его отчима
В Алтайском крае из-за непогоды начали перекрывать трассы
Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»
C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работе
На Алтае ликвидируют нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой
ДТП в Республике Алтай: один погиб, пятеро пострадали
Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
В Барнауле на проспекте Ленина запретят ночную парковку
Лучшие десерты создали в Барнауле
Барнаулец взломал компьютер гольф-клуба в США
Здание барнаульского планетария передадут церкви через несколько месяцев