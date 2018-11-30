Квартирантка продала вещи из съемной квартиры

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-30T10:40:01+03:00

У женщины не было денег и тогда она начала продавать вещи Фото: Анна СЕМИНА

Изменить размер текста: A A

Жительница Барнаула продала вещи из квартиры, которую снимала. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

В полицию обратился житель поселка Новосиликатный. Он рассказал, что некоторое время назад сдал квартиру 41-летней женщине.

- После нескольких месяцев проживания она сообщила, что съезжает. Когда хозяин пришел в квартиру, то увидел, что она пустая –его вещей нет, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Тогда женщина призналась, что у нее возникли проблемы с работой, и не было денег. Она решила продать вещи. Ущерб составил 37 тысяч рублей. После задержания квартирантка дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.