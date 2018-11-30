2018-11-30T08:07:59+03:00
Общество

C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работе

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работеC какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работеФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
Изменить размер текста:

Сайт Зарплата.ру провел опрос среди 940 жителей Барнаула на тему запретов на работе.

38% горожан отметили, что в их компании существует запрет разговаривать по мобильнику, но сотрудники все равно их используют. По словам 9%, запрет есть, и он работает. А 53% никогда не сталкивались с таким требованием.

32% пожаловались на то, что им в течение всего рабочего дня нельзя покидать рабочее место.

27% запрещено приходить на работу в яркой одежде.

28% не могут хранить личные вещи на рабочем столе.

42% за офисным столом нельзя пить чай.

15% - разговаривать с коллегами.

10% - заводить с ними романы.

У 38% на работе не существует странных ограничений.

Если говорить о нетипичных запретах, то участники опроса отмечали, что начальство запрещает пользоваться зеркалами, общаться с сотрудниками из других отделов, разрешает пить воду только в специально отведенное для этого время.

- Любые запреты приводят к недовольствам, даже если они вводятся во благо. Поэтому работодатели должны разговаривать с сотрудниками и доносить до них все плюсы изменений. Это поможет избежать негатива и мотивирует работников. Но если запреты не логичны и выглядят как прихоть, это неизбежно приведет к конфликтам и претензиям - говорит Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.

Отметим, что 24% опрошенных признались, что готовы спорить с работодателем, если запреты будут нелепыми, 47% проще будет уволиться, а 29% - смириться и работать дальше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайский губернатор планирует вступить в «Единую Россию»
На Алтае ликвидирует нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой
ДТП в Республике Алтай: один погиб, пятеро пострадали
Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
В Барнауле на проспекте Ленина запретят ночную парковку
Лучшие десерты создали в Барнауле
Барнаулец взломал компьютер гольф-клуба в США
Здание барнаульского планетария передадут церкви через несколько месяцев
Барнаульцы встретили в лесу «йети»
На Алтае выставят на продажу около 30 тысяч новогодних елок
Штормпрогноз в Алтайском крае: дождь, снег, шквалистый ветер
В Барнауле впервые появится единый проездной билет
В Барнауле наросло множество опасных сосулек
Столб «перебежал» дорогу нетрезвому водителю
Мужчина, устроивший стрельбу по квартирантам, проведет 11 лет в колонии
Девушка из Алтайского края заняла 4 место в конкурсе «Студент года-2018»
Эксперты оставили барнаульцу с шизофренией «рабочую группу»
Жителям Алтайского края теперь нельзя шуметь на парковках, набережных, в скверах
Продажу вейпов и электронных сигарет подросткам запретят в Алтайском крае
Скандальная автомойка в историческом центре Барнаула может простоять до весны
Алтайский турцентр признан лучшим в России
Депутаты приняли бюджет Алтайского края на 2019 год
Хоккеисты «Алтая» обыграли курганский «Юниор» в повторном матче
Застолье закончилось у пары поножовщиной
Спектакль по мотивам алтайского эпоса покажут на лучших сценах страны
Случайно зашедшая в дом «гостья», украла у хозяйки деньги и украшения
С 1 декабря в Барнауле отменяются рейсы трамвая №8 по выходным
Пентхаус с бильярдной продают в Барнауле за 13,5 млн рублей