C какими странными запретами сталкиваются барнаульцы на работе

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-30T08:07:59+03:00

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Сайт Зарплата.ру провел опрос среди 940 жителей Барнаула на тему запретов на работе.

38% горожан отметили, что в их компании существует запрет разговаривать по мобильнику, но сотрудники все равно их используют. По словам 9%, запрет есть, и он работает. А 53% никогда не сталкивались с таким требованием.

32% пожаловались на то, что им в течение всего рабочего дня нельзя покидать рабочее место.

27% запрещено приходить на работу в яркой одежде.

28% не могут хранить личные вещи на рабочем столе.

42% за офисным столом нельзя пить чай.

15% - разговаривать с коллегами.

10% - заводить с ними романы.

У 38% на работе не существует странных ограничений.

Если говорить о нетипичных запретах, то участники опроса отмечали, что начальство запрещает пользоваться зеркалами, общаться с сотрудниками из других отделов, разрешает пить воду только в специально отведенное для этого время.

- Любые запреты приводят к недовольствам, даже если они вводятся во благо. Поэтому работодатели должны разговаривать с сотрудниками и доносить до них все плюсы изменений. Это поможет избежать негатива и мотивирует работников. Но если запреты не логичны и выглядят как прихоть, это неизбежно приведет к конфликтам и претензиям - говорит Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.

Отметим, что 24% опрошенных признались, что готовы спорить с работодателем, если запреты будут нелепыми, 47% проще будет уволиться, а 29% - смириться и работать дальше.