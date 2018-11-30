СЕГОДНЯ 07:39 2018-11-30T07:41:41+03:00

На Алтае ликвидирует нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Вечером 29 ноября в Алтайском крае оправдался штормпрогноз, в регионе начались снег, дождь, сильный порывистый ветер, метель. Непогода вызвала нарушения на энергообъектах.

Специалисты «Алтайэнерго» работали всю ночь, ликвидируя последствия стихии. По состоянию на 9 часов 30 ноября работы по восстановлению электроснабжения велись в 14 населенных пунктах Каменского, Поспелихинского, Зонального, Шипуновского районов. Задействовано 23 бригады.

- Работы будет вестись до полного восстановления нормальной схемы энергоснабжения, - сообщили в пресс-службе «Алтайэнерго». - Там, где есть возможность, питание потребителей на период ремонта переводится на резервные линии. Социально-значимые объекты запитываются от резервных источников снабжения электроэнергией.

Отмечается, что персонал «Алтайэнерго» оперативно реагирует на нештатные ситуации. Локальные нарушения ликвидируются в кратчайшие сроки, массовых отключений энергии не допущено.

В филиале работает оперативный штаб и круглосуточный контакт-центр. О случаях технологических нарушений на энергообъектах можно сообщить по бесплатному телефону 8-800-1000-380.