На Алтае ликвидирует нарушения на энергообъектах, вызванные непогодой
Вечером 29 ноября в Алтайском крае оправдался штормпрогноз, в регионе начались снег, дождь, сильный порывистый ветер, метель. Непогода вызвала нарушения на энергообъектах.
Специалисты «Алтайэнерго» работали всю ночь, ликвидируя последствия стихии. По состоянию на 9 часов 30 ноября работы по восстановлению электроснабжения велись в 14 населенных пунктах Каменского, Поспелихинского, Зонального, Шипуновского районов. Задействовано 23 бригады.
- Работы будет вестись до полного восстановления нормальной схемы энергоснабжения, - сообщили в пресс-службе «Алтайэнерго». - Там, где есть возможность, питание потребителей на период ремонта переводится на резервные линии. Социально-значимые объекты запитываются от резервных источников снабжения электроэнергией.
Отмечается, что персонал «Алтайэнерго» оперативно реагирует на нештатные ситуации. Локальные нарушения ликвидируются в кратчайшие сроки, массовых отключений энергии не допущено.
В филиале работает оперативный штаб и круглосуточный контакт-центр. О случаях технологических нарушений на энергообъектах можно сообщить по бесплатному телефону 8-800-1000-380.