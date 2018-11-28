Около 290 тыс человек на Алтае приняли участие в уроке по безопасности в сети

СЕГОДНЯ 04:49 2018-11-28T04:50:28+03:00

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В Алтайском крае состоялась акция «Единый урок по безопасности в сети», в ней приняли участие более 177 тыс. обучающихся, 108 тыс. родителей и 4,5 тыс. педагогов - всего порядка 290 тыс. человек.

В школах, детских садах и профессиональных образовательных организациях проведено более 10 тыс. мероприятий. Все это происходило в виде онлайн-игр, тренингов, дебатов, живых журналов, уроков-лекций, семинаров и т.д.

- В Степноозёрской школе Благовещенского района ученикам 7-8 классов продемонстрировали видеоролики и презентацию на тему «Безопасный Интернет». Ребята узнали значение слова «кибербуллинг», изучили правила поведения в случае запугивания через социальные сети, а также способы защиты персональных данных в сети Интернет, - сообщает краевое минобрнауки.

Обучающиеся 7-11 классов Октябрьской школы Кытмановского района написали Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности.

В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. В.М. Шукшина прошла акция, в ходе которой команда добровольцев распространяла памятки о безопасности в сети.