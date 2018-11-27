Алтайский край присоединился ко Всероссийской неделе приемов граждан

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-27T12:42:23+03:00

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Накануне своего 17-летия «Единая Россия» проводит Всероссийскую неделю приемов граждан. По словам председателя комиссии президиума генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Галины Кареловой, в акции, которая продлится до 2 декабря, участвуют Центральная общественная приемная партии, 85 региональных, 2 615 местных приемных и более 30 тысяч дополнительных площадок.

Так, в Алтайском крае работает более четырехсот таких площадок. Приемы проводят депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, юристы, ведущие эксперты «Единой России».

26 ноября в региональной общественной приемной «Единой России» встречу с жителями барнаульского поселка Лебяжье провел депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

- Личные приемы зарекомендовали себя как эффективный способ общения с избирателями. Они позволяют лучше понять нужды земляков и на основе полученной информации выстроить свою деятельность в Госдуме, - отметил депутат. - За 11 месяцев ко мне поступило более 250 обращений граждан, в том числе и в ходе личных приемов. На каждый прием приходят по 4-5 человек. Обращаются и с частными вопросами из своей жизни, и в качестве представителей целых сообществ – поселений, организации, групп. Я, как депутат, стараюсь уделить внимание каждому вопросу, проработать его, сделать запрос в органы власти. Либо обращаю внимание надзорных органов на сложившуюся ситуацию.

Даниил Владимирович сообщил, что по ряду вопросов, с которыми обратились граждане, уже есть решения. Например, в ситуации с жительницами села Лебяжье, Тамарой Степановной и Натальей Александровной, которые приехали на эту встречу. По их запросу в кабинете врача общей практики на этой неделе приступят к работе специалисты – главный врач городской больницы №10 оперативно среагировал на обращение. Другой вопрос был связан с отсутствием освещения вблизи начальной школы. В администрации города уже формируют бюджет на 2019 год с учетом этих работ. Ход исполнения каждого решения депутат контролирую лично.