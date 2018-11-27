2018-11-27T13:24:39+03:00
Происшествия

«Гнездо» «человека-паука» повисло над жителями Камня-на-Оби

Проблему не могут решить уже месяц
Анна СЕМИНА
Поделиться:
"Гнездо" человека-паука"Гнездо" человека-паукаФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

Жители алтайского города Камень-на-Оби переживаю за повисшее над ними «гнездо» «человека-паука». Таким они увидели клубок из проводов.

Издание «Каменские известия» пишет, что он образовался на пересечении улиц Колесникова и Пушкина. Его опасность в частности заключается в том, что проехать под повисшим толстым кабелем может только легковой автомобиль, а вот автобусу или грузовику тут не место.

Горожане рассказывают, что более или менее безопасно на данном участке можно проехать только по встречной полосе, хотя само по себе это неправильно с точки зрения ПДД.

После того, как обеспокоенные жители обратились в единую дежурную службу, на место ЧП выехали сотрудники ГИБДД. Теперь они дежурят на опасном участке. Что интересно, беды начались еще месяц назад: после очередного шторма на проезжую часть упал светофор. На обочине он пролежал еще два дня. Восстановительные работы проводили, но не до конца. В итоге недалеко от жилого дома образовался целый клубок из кабеля под напряжением. В социальных сетях уже окрестили его «гнездом» «человека-паука».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаул встал в девятибалльных пробках вечером 27 ноября
Более 4 км в Барнауле составит маршрут эстафеты огня зимней Универсиады
Алтайскому театру драмы имени В.М. Шукшина исполнилось 97 лет
Алтайский край присоединился ко Всероссийской неделе приемов граждан
Убивший барнаульскую учительницу отправится в колонию на 15 лет
Футболисты бийского «Строителя» выиграли чемпионат и кубок края
В АКЗС недовольны «выхлопом» курортного сбора в Белокурихе
Трое жителей Алтайского края срубили 142 пихты к Новому году
18-летний барнаулец попался на распространении порно с несовершеннолетней
Алтайские синоптики передают мокрый снег и ветер
Житель Барнаула украл семь дорожных знаков
До 62 тысяч рублей вырастет детское пособие в Алтайском крае
Виктор Томенко продолжил перестановки в правительстве