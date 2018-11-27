«Гнездо» «человека-паука» повисло над жителями Камня-на-Оби

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-27T13:24:39+03:00

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Жители алтайского города Камень-на-Оби переживаю за повисшее над ними «гнездо» «человека-паука». Таким они увидели клубок из проводов.

Издание «Каменские известия» пишет, что он образовался на пересечении улиц Колесникова и Пушкина. Его опасность в частности заключается в том, что проехать под повисшим толстым кабелем может только легковой автомобиль, а вот автобусу или грузовику тут не место.

Горожане рассказывают, что более или менее безопасно на данном участке можно проехать только по встречной полосе, хотя само по себе это неправильно с точки зрения ПДД.

После того, как обеспокоенные жители обратились в единую дежурную службу, на место ЧП выехали сотрудники ГИБДД. Теперь они дежурят на опасном участке. Что интересно, беды начались еще месяц назад: после очередного шторма на проезжую часть упал светофор. На обочине он пролежал еще два дня. Восстановительные работы проводили, но не до конца. В итоге недалеко от жилого дома образовался целый клубок из кабеля под напряжением. В социальных сетях уже окрестили его «гнездом» «человека-паука».