Заупокойные богослужения проведут по всем погибшим в ДТП
18 ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП, в храмах Алтайского края проведут заупокойные богослужения по всем трагически погибшим в результате автомобильных аварий.
- Также священнослужители напомнят, что автомобиль — источник повышенной опасности, и произнесут проповеди на тему бережного отношения к жизни - как к своей, так и к чужой, - сообщили в Алтайской митрополии.
Накануне, 17 ноября, в Иверском семинарском храме митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил панихиду по всем погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. Богослужебные песнопения исполнил мужской хор Барнаульской духовной семинарии.
Напомним, Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается каждое третье воскресенье ноября. Самая громкая автоаврия за последнее время в Алтайском крае – столкновение BMW X6 и "Рено", в результате которой погибли трое человек.