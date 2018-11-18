2018-11-18T05:32:15+03:00
Общество

Заупокойные богослужения проведут по всем погибшим в ДТП

18 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП
САПОЖКОВА Александра
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Заупокойные богослужения проведут по всем погибшим в ДТПЗаупокойные богослужения проведут по всем погибшим в ДТПФото: предоставлено пресс-службой
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18 ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП, в храмах Алтайского края проведут заупокойные богослужения по всем трагически погибшим в результате автомобильных аварий.

- Также священнослужители напомнят, что автомобиль — источник повышенной опасности, и произнесут проповеди на тему бережного отношения к жизни - как к своей, так и к чужой, - сообщили в Алтайской митрополии.

Накануне, 17 ноября, в Иверском семинарском храме митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил панихиду по всем погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. Богослужебные песнопения исполнил мужской хор Барнаульской духовной семинарии.

Напомним, Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается каждое третье воскресенье ноября. Самая громкая автоаврия за последнее время в Алтайском крае – столкновение BMW X6 и "Рено", в результате которой погибли трое человек.

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