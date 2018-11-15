2018-11-15T14:00:18+03:00
Наука

Новый вид беспозвоночных животных - губоногую многоножку - нашли на Алтае

Их ближайшие родственники обитают в Японии
Анна СЕМИНА
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Губоногая многоножкаГубоногая многоножкаФото: Тигирекский заповедник
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Ученые нашли в Тигирекском заповеднике Алтайского края новый для науки вид беспозвоночных животных – губоногую многоножку (Shikokuobius altaicus).

Она обитает в почве. Ее ближайший родственник живет далеко отсюда – в Японии. При этом в Северном полушарии известны лишь 13 видов семейства Anopsibiidae, к которому относятся шикокуобиусы.

В пресс-службе заповедника рассказывают, что до настоящего момента в зоологическом музее МГУ им. Ломоносова хранился лишь один экземпляр странной многоножки. Когда-то ее нашел на Телецком озере известный русский почвенный зоолог Сергей Головач. Однако ученые не могли дать точного ответа на вопрос: действительно ли это особый вид живых существ?

И вот наконец-то в 2016 году в почве на глубине примерно в 20-40 сантиметров были найдены многоножки. Причем что удивительно, длина их тела составляет всего 4-6 миллиметров. И все же их заметили.

Это была очень кропотливая работа, в которой участвовали сотрудники заповедника и волонтеры. «Раскопки» велись на Ханхаринском участке.

- Всего за неделю работы разобрали 25 проб, нашли восемь видов двупарноногих и девять губоногих многоножек. Сборы дождевых червей еще не обработаны. Находка Shikokuobius altaicus один из самых замечательных результатов проведенного исследования! – говорят в заповеднике.

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