2018-11-15T12:50:36+03:00
Общество

В Барнауле ученики правоохранительных классов приняли присягу

Иван ОЛЕКСЮК
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Много лет в барнаульских школах действуют классы с углубленным изучением основ права.Много лет в барнаульских школах действуют классы с углубленным изучением основ права.Фото: пресс-службы УМВД России по Барнаулу
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Накануне в средней общеобразовательной школе №53 прошла церемония приведения к присяге учащихся правоохранительных классов.

Много лет в барнаульских школах действуют классы с углубленным изучением основ права. С ребятами занимаются не только учителя школ, но и сотрудники органов внутренних дел. На уроки к ученикам приходят сотрудники ГИБДД, уголовного розыска, боевой и физической подготовки, ветераны МВД.

С ребятами занимаются не только учителя школ, но и сотрудники органов внутренних дел. Фото: пресс-службы УМВД России по Барнаулу

С ребятами занимаются не только учителя школ, но и сотрудники органов внутренних дел.Фото: пресс-службы УМВД России по Барнаулу

Фото: пресс-службы УМВД России по Барнаулу

- Свои лекции они выстраивают в такой форме, чтобы ребятам было интересно и познавательно. Проводят беседы патриотической направленности, рассказывают о земляках - сотрудниках органов внутренних дел, достойно выполнявших служебные обязанности, о правилах поведения на дорогах и специфики службы в ОВД. Устраивают военно-спортивные игры и придумывают логические квесты. Посещают музеи ГУ МВД России по Алтайскому краю и БЮИ МВД России, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Барнаулу.

Торжественное мероприятие открыла директор школы Юлия Галкина. Следующим поздравил учеников заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по городу Барнаулу Александр Эккерт. Он пожелал быть мужественными и бдительными, продолжать традиции, заложенные старшим поколением защитников правопорядка. Также поздравить ребят пришли начальник охраны общественного порядка УМВД России по городу Барнаулу Алексей Смирнов и начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Барнаулу Александр Койнов.

Завершилась церемония праздничным выступлением ребят, которые исполнили композиции патриотизма и уважения к службе в органах внутренних дел. Фото: пресс-службы УМВД России по Барнаулу

Завершилась церемония праздничным выступлением ребят, которые исполнили композиции патриотизма и уважения к службе в органах внутренних дел.Фото: пресс-службы УМВД России по Барнаулу

Фото: пресс-службы УМВД России по Барнаулу

Завершилась церемония праздничным выступлением ребят, которые исполнили композиции патриотизма и уважения к службе в органах внутренних дел.

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