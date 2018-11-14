2018-11-14T06:30:20+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют горнолыжный сезон в Барнауле и Белокурихе

Сноуборды и лыжи уже можно доставать
Дарья САВЕНКО
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Сноуборды и лыжи уже можно доставатьСноуборды и лыжи уже можно доставатьФото: Дарья САВЕНКО
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Любители зимних видов спорта уже могут доставать сноуборды и лыжи – горнолыжный сезон откроется в Барнауле уже 16 ноября. В Белокурихе покататься можно будет через несколько недель – 1 декабря.

Как сообщили в Алтайтурцентре, склоны «Авальмана» сейчас оснеживают и уже в пятницу, 16 ноября, там можно опробовать склон №3. В предстоящем сезоне новым условием входа на склоны будет активный абонемент (ски-пасс) продолжительностью от одного часа или билет минимум на пять подъемов. Склоны Белокурихи также готовят к открытию. Официальный старт сезона на курорте приурочат к празднику «Алтайская зимовка» – 1 декабря.

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