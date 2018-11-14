В Барнаул на смену морозам пришла волна тепла

После морозов на прошедших выходных, когда столбик термометра не поднимался выше -20 градусов днем, в столицу Алтайского края пришло потепление. Сейчас на улице хоть и морозная, но совершенно комфортная погода – не ниже -10 градусов.

В ближайшие три дня – 14, 15 и 16 ноября в Барнауле обещают спокойную погоду без осадков. По прогнозам синоптиков, с каждым днем температура воздуха будет повышаться на один-два градуса и достигнет -5…-7 градусов. А ночью будет опускаться до -10…-15 градусов. Согласитесь, с такой температурой не страшно обморозить нос или уши! Однако кутаться все же придется – юго-западный ветер придет с порывами до 13 метров в секунду.

В субботу, 17 ноября, прогнозируется обвал холода – ночная температура опустится до -21 градуса, а к утру и вовсе похолодает до -23. Но уже в последующие два дня – 18 и 19 ноября ожидается комфортная температура до -5 градусов. Во вторник, 20 ноября, холод вновь окутает Барнаул. Погода будет «скакать», пока в Алтайском крае не наступит настоящая сибирская зима. Ее синоптики прогнозируют на конец декабря.

Важно

На дорогах Алтайского края сильный гололед, поэтому спасатели просят не торопиться и ехать аккуратно. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р–256 «Чуйский тракт» и А–322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан), а так же на автодорогах в Первомайском, Тальменском, Зональном и Троицком районах.

Кстати

Самая холодная зима в краевой столице была в 1969 году: средняя температура составила минус 25,1 градуса. Сама теплая - в 2007, тогда средняя температура была всего минус 8,6 градуса.

Цифры

В этом году бороться со снегом на улицах Барнаула будут 243 спецмашины. Песчано-соляной смеси заготовили 45 тысяч тонн с 15% концентрацией соли.

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