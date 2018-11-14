2018-11-14T05:47:53+03:00
Общество

В Барнаул на смену морозам пришла волна тепла

При -10 градусах не страшно обморозить нос или уши
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
При -10 градусах не страшно обморозить нос или ушиПри -10 градусах не страшно обморозить нос или ушиФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

После морозов на прошедших выходных, когда столбик термометра не поднимался выше -20 градусов днем, в столицу Алтайского края пришло потепление. Сейчас на улице хоть и морозная, но совершенно комфортная погода – не ниже -10 градусов.

В ближайшие три дня – 14, 15 и 16 ноября в Барнауле обещают спокойную погоду без осадков. По прогнозам синоптиков, с каждым днем температура воздуха будет повышаться на один-два градуса и достигнет -5…-7 градусов. А ночью будет опускаться до -10…-15 градусов. Согласитесь, с такой температурой не страшно обморозить нос или уши! Однако кутаться все же придется – юго-западный ветер придет с порывами до 13 метров в секунду.

В субботу, 17 ноября, прогнозируется обвал холода – ночная температура опустится до -21 градуса, а к утру и вовсе похолодает до -23. Но уже в последующие два дня – 18 и 19 ноября ожидается комфортная температура до -5 градусов. Во вторник, 20 ноября, холод вновь окутает Барнаул. Погода будет «скакать», пока в Алтайском крае не наступит настоящая сибирская зима. Ее синоптики прогнозируют на конец декабря.

Важно

На дорогах Алтайского края сильный гололед, поэтому спасатели просят не торопиться и ехать аккуратно. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р–256 «Чуйский тракт» и А–322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан), а так же на автодорогах в Первомайском, Тальменском, Зональном и Троицком районах.

Кстати

Самая холодная зима в краевой столице была в 1969 году: средняя температура составила минус 25,1 градуса. Сама теплая - в 2007, тогда средняя температура была всего минус 8,6 градуса.

Цифры

В этом году бороться со снегом на улицах Барнаула будут 243 спецмашины. Песчано-соляной смеси заготовили 45 тысяч тонн с 15% концентрацией соли.

Читайте также

Грипп не за горами: как уберечься

В Алтайском крае снижается число заболевших ОРВИ – за прошлую неделю в поликлиники обратились менее 12,5 тысяч человек. Этому способствовали школьные каникулы. Однако подъем заболеваемости прогнозируется в конце декабря – начале января (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Алтайского края «нагрели» в интернет-магазине на 46 тысяч рублей
Разыскивается мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
Радиоветлаборатория определяет содержание мышьяка в воде
Стало известно, когда откроют горнолыжный сезон в Барнауле и Белокурихе
Светофоры отключили на улице Шумакова в Барнауле
Бухгалтер МУПа «нагрелась» на субсидиях для оплаты услуг ЖКХ
В Барнауле запустили производство по изготовлению тары из макулатуры для яиц
Грузовик сгорел в Барнауле
Погода на 14 ноября 2018 года в Барнауле: гололед и -7 градусов
В центре Барнаула устранили коммунальную аварию
Рубцовчанка потеряла 500 тысяч рублей при продаже дома
Почти 2 млрд рублей получит Алтайский край на строительство детсадов
В Алтайском крае сменился министр образования и науки
Житель Алтайского края пытался оторвать у полицейского мизинец
Главный Дед Мороз России побывал в музее космонавтики на Алтае
Пенсионерка развеселила пассажиров автобуса частушками
Свекловичный жом с Алтая начали экспортировать в Финляндию
Легковушки после столкновения вылетели на тротуар
В Барнауле запускается проект «Культурные сезоны»
Современный 3D-кинозал откроется в Алейске
Более 120 тысяч рублей заплатит селянин за незаконное потребление энергии
В Барнауле на пересечении Антона Петрова-Островского перекроют движение
Интимная связь с 13-летней девочкой закончилась для барнаульца колонией
Праздник к нам приходит: алтайские полицейские поймали «черного лесоруба»
Сборная России по биатлону проводит сборы в Белокурихе
Мобильные онкологические бригады начали работать на Алтае