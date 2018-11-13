2018-11-13T16:13:28+03:00
Общество

Почти 2 млрд рублей получит Алтайский край на строительство детсадов

Дарья САВЕНКО
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Около 2 млрд рублей на строительство новых детских садов дополнительно выделят Алтайскому краю. Заявил об этом министр образования и науки региона Максим Костенко.

Эти деньги потратят на строительство в 2019-2021 годах еще 14 детских садов на 2850 мест, в том числе 1080 мест для детей ясельного возраста. Новые дошкольные учреждения появятся в Белокурихе, Рубцовске, Первомайском, Целинном, Тальменском, Залесовском, Топчихинском, Поспелихинском районах. В Барнауле детских садов постоят четыре.

Напомним, что на 2018 - 2019 годы Алтайскому краю уже было выделено 1,3 миллиарда рублей для строительства 10 детских садов в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби и Первомайском районе. В них будет создано 2515 мест, в том числе 1100 мест для детей ясельного возраста. Аналогичная сумма направлена из краевого бюджета на строительство трех объектов и капитальный ремонт 41 дошкольного учреждения.

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