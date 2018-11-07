На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-07T13:16:41+03:00

Первый лед - очень хрупкий, возможны несчастные случаи на воде Фото: Олег УКЛАДОВ

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К концу этой недели в Алтайском крае ожидается мороз и на водоёмах установится ледовый покров.

По прогнозам синоптиков, 8 ноября дневная температура еще будет держаться на плюсовых отметках (до +4 ). 9 ноября чуть понизится (до -2...+3), а в северо-западных районах до -2 … -7. 10 ноября уже будет устойчивый минус – в целом по краю -11 … -16, в северных районах -16 … -21.

При этом 8 и 9 ноября ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, метель, гололед, снежные заносы, сильный ветер. А 10 ноября снег возможен только в южных и восточных районах, ветер станет слабее.

Сотрудники МЧС напоминают, что период становления льда – очень опасный. В это время часто происходят несчастные случаи с детьми. Поэтому жителей края призывают не пускать детей к водоемам без надзора взрослых.