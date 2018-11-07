Житель Горняка зарезал родного брата

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-07T04:36:45+03:00

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54-летнего жителя Горняка обвиняют в убийстве родного брата.

По данным Следственного управления СК по Алтайскому краю, в августе 2018 года родственники распивали спиртные напитки и поссорились из-за малозначительного повода.

- Один из них взял со стола кухонный нож и ударил брата в грудь. От проникающего колото-резанного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Во время расследования обвиняемый отрицал, что у него был умысел лишить жизни брата, однако следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих именно об убийстве (а не об обороне и так далее). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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