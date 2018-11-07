2018-11-07T04:36:45+03:00
Происшествия

Житель Горняка зарезал родного брата

Между родственниками разгорелась ссора по малозначительному поводу
САПОЖКОВА Александра
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Житель Горняка зарезал родного братаЖитель Горняка зарезал родного братаФото: Анна СЕМИНА
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54-летнего жителя Горняка обвиняют в убийстве родного брата.

По данным Следственного управления СК по Алтайскому краю, в августе 2018 года родственники распивали спиртные напитки и поссорились из-за малозначительного повода.

- Один из них взял со стола кухонный нож и ударил брата в грудь. От проникающего колото-резанного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Во время расследования обвиняемый отрицал, что у него был умысел лишить жизни брата, однако следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих именно об убийстве (а не об обороне и так далее). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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Подозреваемым оказался 16-летний местный житель. Накануне он вместе с рабочими выпивал в здании школы. В какой-то момент между ними произошла ссора (подробнее)

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