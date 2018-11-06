Алтайские следователи задержали убийцу двух рабочих
Следователи Алтайского края вышли на след предполагаемого убийцы двух рабочих в Тальменком районе. Его уже задержали.
Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», сегодня в селе Ларичиха в здании школы искусств, где идет капитальный ремонт, с признаками насильственной смерти были обнаружены тела двух рабочих 34 и 40 лет. Правда ранее распространенная информация о том, что их зарезали – не подтвердилась.
- Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления. По факту убийства мужчин было возбуждено уголовное дело, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.
Вскоре оперативники вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался 16-летний местный житель. Оказывается накануне он вместе с рабочими выпивал в здании школы. В какой-то момент между ними произошла ссора и молодой человек ушел.
- Через некоторое время он вернулся с брусом и избил мужчин. От полученных травм они скончались на месте происшествия, - добавляют в ведомстве.
В ближайшее время подростку предъявят обвинение.