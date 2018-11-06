Итоговое сочинение для 11-классников Алтайского края пройдет 5 декабря

6 Нояб. 06:31 2018-11-06T06:31:50+03:00

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Итоговое сочинение в 2018/2019 учебном году проведут в Алтайском крае 5 декабря 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края, заявление для участия необходимо подать не позднее 21 ноября. Также установлены дополнительные дни для написания сочинений – 6 февраля и 8 мая 2019 года. Заявления принимают до 23 января и 24 апреля соответственно.

Для итогового сочинения выбрано пять тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время увеличено на полтора часа.

Итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. Выпускникам одиннадцатых классов заявление необходимо подать в свои школы.