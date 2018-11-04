Алтайский губернатор поручил создать коллекцию изделий народных мастеров

4 Нояб. 14:41 2018-11-04T14:41:06+03:00

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Губернатор Виктор Томенко дал министру культуры края Елене Безруковой задание создать коллекцию изделий «Народных мастеров Алтайского края».

Как сообщили в правительстве края, сегодня глава региона в рамках празднования Дня народного единства в концертном зале «Сибирь» вручил свидетельства «Народный мастер Алтайского края» лауреатам 2018 года. Он осмотрел экспозицию изделий ремесленников и затем поручил приобрести изделия лучших мастеров для фондов музеев региона.

- В Алтайском крае уже три десятка мастеров удостоены звания народных. Поэтому необходимо представить их работы в отдельной экспозиции одного из музеев. Задача в том, чтобы эти уникальные произведения могли видеть посетители музеев – и жители края, и наши гости, - подчеркнул Виктор Томенко.

Елена Безрукова сообщила, что такую работу отчасти уже провели ранее и существует финансовая возможность для ее продолжения.