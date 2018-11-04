2018-11-04T14:41:06+03:00
Общество

Алтайский губернатор поручил создать коллекцию изделий народных мастеров

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Виктор Томенко дал министру культуры края Елене Безруковой задание создать коллекцию изделий «Народных мастеров Алтайского края».

Как сообщили в правительстве края, сегодня глава региона в рамках празднования Дня народного единства в концертном зале «Сибирь» вручил свидетельства «Народный мастер Алтайского края» лауреатам 2018 года. Он осмотрел экспозицию изделий ремесленников и затем поручил приобрести изделия лучших мастеров для фондов музеев региона.

- В Алтайском крае уже три десятка мастеров удостоены звания народных. Поэтому необходимо представить их работы в отдельной экспозиции одного из музеев. Задача в том, чтобы эти уникальные произведения могли видеть посетители музеев – и жители края, и наши гости, - подчеркнул Виктор Томенко.

Елена Безрукова сообщила, что такую работу отчасти уже провели ранее и существует финансовая возможность для ее продолжения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле