Марихуану и кальян изъяли полицейские у жителя алтайского села
Полицейские обнаружили дома у 38-летнего жителя села Быстрый Исток 1,5 кг марихуаны. Также они изъяли кальян и разную посуду, которые мужчина использовал для потребления наркотических средств.
Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, мужчина хранил дикорастущую коноплю на чердаке бани и в двух хозяйственных постройках.
- Для сушки марихуаны мужчина приспособил металлические решетки и деревянные ящики, - уточнили в полиции.
Мужчина пояснил, что наркотическое вещество он собрал в окрестностях села только для собственного потребления.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Известно, что ранее он уже был судим.
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