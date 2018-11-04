Марихуану и кальян изъяли полицейские у жителя алтайского села

4 Нояб. 08:47 2018-11-04T08:47:01+03:00

Наркотическое вещество мужчина хранил на чердаке бани и в двух хозпостройках

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Полицейские обнаружили дома у 38-летнего жителя села Быстрый Исток 1,5 кг марихуаны. Также они изъяли кальян и разную посуду, которые мужчина использовал для потребления наркотических средств.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, мужчина хранил дикорастущую коноплю на чердаке бани и в двух хозяйственных постройках.

- Для сушки марихуаны мужчина приспособил металлические решетки и деревянные ящики, - уточнили в полиции.

Мужчина пояснил, что наркотическое вещество он собрал в окрестностях села только для собственного потребления.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Известно, что ранее он уже был судим.

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