2018-11-04T08:47:01+03:00
Происшествия

Марихуану и кальян изъяли полицейские у жителя алтайского села

Наркотическое вещество мужчина хранил на чердаке бани и в двух хозпостройках
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
МарихуанаМарихуанаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Полицейские обнаружили дома у 38-летнего жителя села Быстрый Исток 1,5 кг марихуаны. Также они изъяли кальян и разную посуду, которые мужчина использовал для потребления наркотических средств.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, мужчина хранил дикорастущую коноплю на чердаке бани и в двух хозяйственных постройках.

- Для сушки марихуаны мужчина приспособил металлические решетки и деревянные ящики, - уточнили в полиции.

Мужчина пояснил, что наркотическое вещество он собрал в окрестностях села только для собственного потребления.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Известно, что ранее он уже был судим.

Читайте также: Участники алтайской ОПГ заказывали семена конопли из Голландии

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле