Участники алтайской ОПГ заказывали семена конопли из Голландии

2 Нояб. 10:14 2018-11-02T10:20:23+03:00

В итоге они получили на четверых более 40 лет лишения свободы

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Участники алтайской организованной преступной группы, которые занимались выращиванием конопли и сбытом изготовленных из нее наркотических средств, получили более 40 лет лишения свободы на четверых.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, семена конопли осужденные заказывали из Голландии. Выращиванием растений они занимались в специально оборудованных помещениях на усадьбе одного из членов группы. После этого они изготавливали наркотики и фасовали их на территории региона.

Известно, что самому старшему члену группы 54 года, а младшему – 49 лет. Никто из мужчин официально нигде не работал. Двое из них уже имели судимости.

Полицейские изъяли у злоумышленников 117 кустов наркосодержащих растений, более 100 граммов приготовленной к сбыту марихуаны, различные приспособления для изготовления и потребления наркотических средств, три дорогостоящих автомобиля и деньги.

В результате организатор группы был приговорен к 11 годам лишения свободы. Его подельники получили 10 лет и 2 месяца лишения свободы, 10 лет и 4 месяца, 10 лет и 8 месяцев лишения свободы.