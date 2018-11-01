Праздник «Алтайская зимовка» переедет в горы
С 29 ноября по 2 декабря в Алтайском крае уже в пятый раз пройдет фестиваль «Алтайская зимовка». Впервые главная площадка праздника переместится на территорию туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Массовые гуляния здесь пройдут 1 декабря.
Предполагается, что гости праздника станут его активными участниками На «Бирюзовой Катуни» организуют большой каток, также здесь пройдет мастер-класс по лепке снежных фигур, соревнования парапланеристов и мотопарапланеристов, состоится забег Дедов Морозов. Любители селфи смогут сфотографироваться с хаски и маламутами.
По заверению организаторов праздника, на туркомлексе будет достаточно теплых мест и кафе, чтобы люди могли согреться. Специально для гостей фестиваля предусмотрен отапливаемый туалет.
Кстати
Праздник «Алтайская зимовка» в этом году завоевал первое место в номинации «Лучший проект в области популяризации событийного туризма» общероссийского финала Нацпремии RussianEventAwards.