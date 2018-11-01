2018-11-01T13:31:28+03:00
Досуг

Праздник «Алтайская зимовка» переедет в горы

Первый зимний фестиваль решил опробовать площадку на «Бирюзовой Катуни»
Анна АДАМАЙТЕС
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Главная площадка с Мало-Тобольской в Барнауле теперь переедет на "Бирюзовую Катунь"Главная площадка с Мало-Тобольской в Барнауле теперь переедет на "Бирюзовую Катунь"Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 29 ноября по 2 декабря в Алтайском крае уже в пятый раз пройдет фестиваль «Алтайская зимовка». Впервые главная площадка праздника переместится на территорию туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Массовые гуляния здесь пройдут 1 декабря.

Предполагается, что гости праздника станут его активными участниками На «Бирюзовой Катуни» организуют большой каток, также здесь пройдет мастер-класс по лепке снежных фигур, соревнования парапланеристов и мотопарапланеристов, состоится забег Дедов Морозов. Любители селфи смогут сфотографироваться с хаски и маламутами.

По заверению организаторов праздника, на туркомлексе будет достаточно теплых мест и кафе, чтобы люди могли согреться. Специально для гостей фестиваля предусмотрен отапливаемый туалет.

Кстати

Праздник «Алтайская зимовка» в этом году завоевал первое место в номинации «Лучший проект в области популяризации событийного туризма» общероссийского финала Нацпремии RussianEventAwards.

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