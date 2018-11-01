Депутат Николай Герасименко встретился с иностранными студентами Алтайского медуниверситета

1 Нояб. 12:53 2018-11-01T12:56:30+03:00

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В Алтайском медуниверситете состоялась встреча иностранных студентов с депутатом Государственной Думы РФ, доктором медицинских наук, академиком РАН Николаем Герасименко.

На факультете иностранных студентов АГМУ обучается около 500 студентов из 17 стран мира. Ректор АГМУ Игорь Салдан отметил, что причина популярности Алтайского медуниверситета среди иностранных студентов очевидна: они выбирают вуз благодаря сильному профессорско-преподавательскому составу и высокому качеству подготовки врачей.

Николай Герасименко поделился воспоминаниями об учебе в Алтайском медицинском институте, о трудовой биографии, рассказал о случаях из врачебной практики.

- Факультет иностранных студентов для Алтайского края – дело новое. Раньше у нас такого не было. Возможно, дело было в преподавателях, чтобы учить студентов на английском языке нужно самому его знать на высшем уровне, - отметил Депутат Государственной Думы РФ. - Сам я родился в селе. Поступил в мединститут, тогда был очень большой конкурс, больше 12 человек на место. После учебы вернулся в родной район и устроился там хирургом. Потом через 6 лет уехал в Барнаул работать в санавиации, летал по районам края, был главным хирургом Алтайского края, затем руководил здравоохранением края. И вот уже 24 года работаю в Госдуме.

Фото Анжелики Келлер

Николай Герасименко поинтересовался у иностранных студентов, почему они выбрали Алтайский медицинский университет, как прошла адаптация, возникали ли сложности в общении и обучении, чем занимаются в свободное от учебы время.

Лайлим Серик – студентка четвертого курса педиатрического факультета, приехала в Барнаул из Монголии, чтобы выучить русский язык и планировала затем переехать учиться в Санкт-Петербург. Родители настояли на том, чтобы она осталась в Барнауле и поступила в медицинский университет.

- Я очень рада, что учусь здесь. В АГМУ становятся настоящими врачами, мне нравится тут учиться. Когда я только приехала, русский язык вообще не знала, было тяжело. Русский язык я смогла выучить именно в медицинском университете, – подчеркнула Лайлим Серик.

В этом году впервые в Алтайский медуниверситет поступил студент из Германии. Артур Мидлер учится на лечебном факультете и планирует стать терапевтом. В свое время родители Артура оканчивали стоматологический факультет АГМУ, и он решил пойти по их стопам и приехал учиться в Барнаул. По его словам, особых сложностей в обучении не испытывает, учится в русскоязычной группе.

Также на факультете иностранных студентов обучаются студенты из Индии, арабских стран, Венесуэлы, Афганистана, Швеции, США и других. Студенты отмечают, что жители Алтайского края добрые и отзывчивые и проблем с преодолением языкового барьера за пределами университета у них не возникает. Кроме учебы университет дает возможность развивать таланты. Иностранные студенты играют в футбол, посещают другие спортивные секции, занимаются музыкой, хореографией. В завершение встречи Николай Герасименко пожелал студентам АГМУ успешной учебы, стать настоящими профессионалами своего дела и добиться успехов в карьере.