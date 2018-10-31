31 Окт. 12:33 2018-10-31T12:36:57+03:00

Новый сезон Ночной Хоккейной Лиги в дивизионе «Любитель 40+» стартовал на Алтае Фото: предоставлено пресс-службой

Три команды разыграют путевку в Сочи на финальный турнир

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В минувшие выходные, 27 и 28 октября, в селе Бочкари Целинного района Алтайского края состоялись первые матчи нового сезона Ночной Хоккейной Лиги в региональном дивизионе «Любитель 40+».

В крытой ледовой арене «Бочкари» встретились хорошо известные друг другу соперники «Бочкари» и барнаульский «Полимер».

В матче, открывавшем сезон, «Бочкари» после первого периода выигрывали со счетом 2:0, но игроки «Полимера» сумели переломить ход игры, в итоге именно они праздновали победу со счетом 5:3.

Спустя сутки, команды провели повторную встречу, которая вновь оказалась достаточно результативной, правда, на этот раз матч завершился вничью – 3:3.

Отметим, что рубцовское «Торпедо» в борьбу пока не вступило.

По словам регионального представителя Ночной Хоккейной Лиги в Алтайском крае Валерия Кайгородова, в последние годы в дивизионе «Любитель 40+» бессменным фаворитом был «Полимер». В стартовавшем восьмом сезоне и «Бочкари» и «Торпедо» полны решимости составить достойную конкуренцию барнаульской команде и всерьез поспорить с ней за путевку на финальный турнир, который традиционно проходит в Сочи.