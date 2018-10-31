Мужчину и 4-летнего ребенка сбила машина на пешеходном переходе в Бийске

31 Окт. 10:38 2018-10-31T10:39:54+03:00

Изменить размер текста: A A

44-летний водитель Renault Logan на нерегулируемом пешеходном переходе в Бийске сбил 42-летнего мужчину и его 4-летнего сына.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 октября, в 7 часов 50 минут на улице Ударная в районе дома №85.

Пока не сообщается, с какой скоростью ехал водитель иномарки, и что стало причиной наезда автомобиля на пешеходов.

Какие именно травмы получили пострадавшие, не уточняется. Известно, что и мужчина и его сын госпитализированы в городскую больницу №2.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

В связи с возникшими гололедными явлениями на дорогах региона, в Госавтоинспекции Алтайского края призывают водителей соблюдать повышенные меры предосторожности во время движения, не нарушать скоростной режим и выдерживать необходимую дистанцию между автомобилями.