Водитель не уступил дорогу машине «скорой» помощи

30 Окт. 13:39 2018-10-30T13:39:16+03:00

Чтобы его не наказывали, он попытался откупиться

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Водитель из Барнаула попал в поле зрения сотрудников ГИБДД после того, как не уступил дорогу машине «скорой» помощи.

В августе этого года сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой не предоставил преимущество в движении автомобилю «скорой» помощи, что является административным правонарушением. Уже во время разбирательства выяснилось, что у него вдобавок к этому исток срок действия водительского удостоверения, что тоже является нарушением.

– Пытаясь уйти от административной ответственности, водитель предложил инспекторам взятку в полторы тысячи рублей, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. – Инспекторы отказались взять деньги.

Суд признал водителя виновным и, учтя его личность и искреннее раскаяние, назначил штраф в десять тысяч рублей.

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