2018-10-31T18:52:00+03:00
Происшествия

В Барнауле несколько автомобилей провалились в огромную яму на дороге

Насколько серьезные у них повреждения – не уточняется
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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В центре Барнаула несколько автомобилей провалились в огромную яму, образовавшуюся на дороге.

Как рассказали горожане в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», яма появилась в районе пересечения проспекта Комсомольского (нечетная сторона) и улицы Кирова. На данный момент известно, что в огромный провал, скрытый лужей, угодили как минимум две машины, одна из них «Газель», которая перевозит хлеб и хлебобулочные изделия. Причем машины «ныряют» на глубину переднего колеса.

- Там вот на днях экскаватор яму рыл! Почему только не закатали, это вопрос, - написал в комментариях пользователь с именем Ivan Pershin.

Барнаульцы негодуют – в таком положении машина легко может не просто выйти из строя, а серьезно пострадать.

- Вчера вечером там ездила, знаки были, - также добавила Алена Зуева.

Куда они делись сегодня – остается только догадываться. Кстати, автор снимком не уточняет – все же получили какие-то повреждения автомобили или нет.

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