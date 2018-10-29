2018-10-29T11:09:12+03:00
Дом. Семья

Барнаульцы скинулись на автовышку, чтобы спасти кота

К концу спасательной операции ему уже нашли хозяина
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Спасенный котСпасенный котФото: со страницы vk.com/barneos22
Изменить размер текста:

Неравнодушные барнаульцы несколько часов обзванивали экстренные службы и просили помощи в снятии кота с дерева, но в итоге сбросились на автовышку.

Трогательный случай произошел накануне, 28 октября, около полудня. О нем рассказали подписчики сообщества Barnaul22. Жители дома по улице Георгия Исакова заметили кота, сидящего на дереве. Животное явно не могло самостоятельно слезть, поэтому все, что ему оставалось – это жалобно стонать.

Поначалу местные мужчины пытались самостоятельно снять его, но хвостатый лишь поднялся еще выше. Неравнодушные люди пытались позвонить в МЧС и приюты, но везде получали отказ. Пытались даже сбросить кота на натянутый на земле плед. Но все безрезультатно.

В итоге, одна из девушек не выдержала и вызвала автовышку. Правда, ей сразу же назвали стоимость услуг – две тысячи рублей. Недолго думая, она попросила помощи у прохожих и за каких-то 20 минут насобирала около полутора тысяч рублей. Остальное пришлось добавлять из своего кармана.

К счастью, история завершилась благополучно: уже к моменту спуска кота на землю, ему уже подыскали нового хозяина и из рук спасателей передали животное на воспитание в добрые руки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле