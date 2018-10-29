Барнаульцы скинулись на автовышку, чтобы спасти кота

29 Окт. 11:09 2018-10-29T11:09:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Неравнодушные барнаульцы несколько часов обзванивали экстренные службы и просили помощи в снятии кота с дерева, но в итоге сбросились на автовышку.

Трогательный случай произошел накануне, 28 октября, около полудня. О нем рассказали подписчики сообщества Barnaul22. Жители дома по улице Георгия Исакова заметили кота, сидящего на дереве. Животное явно не могло самостоятельно слезть, поэтому все, что ему оставалось – это жалобно стонать.

Поначалу местные мужчины пытались самостоятельно снять его, но хвостатый лишь поднялся еще выше. Неравнодушные люди пытались позвонить в МЧС и приюты, но везде получали отказ. Пытались даже сбросить кота на натянутый на земле плед. Но все безрезультатно.

В итоге, одна из девушек не выдержала и вызвала автовышку. Правда, ей сразу же назвали стоимость услуг – две тысячи рублей. Недолго думая, она попросила помощи у прохожих и за каких-то 20 минут насобирала около полутора тысяч рублей. Остальное пришлось добавлять из своего кармана.

К счастью, история завершилась благополучно: уже к моменту спуска кота на землю, ему уже подыскали нового хозяина и из рук спасателей передали животное на воспитание в добрые руки.