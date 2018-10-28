В Алтайском крае горит трава в полях

28 Окт. 11:43 2018-10-28T11:43:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае, в воскресенье, 28 октября, вновь произошло возгорание травы в полях.

Как рассказали очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», сегодня произошло возгорание травы на полях в Курьинском районе Алтайского края.

- Дым от горизонта до горизонта, - гласит название ролика, размещенного в группе.

В небе действительно виднеется густой дым. Ситуация усугубляется тем, что дует сильный ветер. Не исключено, что это опять дело рук аграриев, которые производят пал травы.

- Сгорели запасы сена у двух фермеров, дома на территории отстояли, зрелище ужасное, - написала одна из участниц группы.

Напомним, когда в прошлый раз произошло нечто подобное, стояла такая же ветреная погода. Практически ураган. Из-за палов травы огонь дошел до поселения. Пострадало в частности село Кубанка Калманского района. По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, там сгорело два дома. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но люди в зиму остались без жилья и вещей.