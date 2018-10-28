В Калуге открыли мемориальную доску Василию Шукшину

28 Окт. 08:42 2018-10-28T08:42:49+03:00

В этом городе он сначала строил завод, а потом работал на нем

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Часть своей жизни уроженец Алтайского края Василий Шукшин провел в Калуге. Несколько дней назад там открыли мемориальную доску в его память.

Мемориальная доска появилась на фасаде здания заводоуправления Калужского турбинного завода. Дело в том, что с мая 1947 года по январь 1948-го Василий Шукшин принимал участие в строительстве КТЗ. Он был слесарем-такелажником. В частности он размечал фундаменты будущих цехов, врезал рамы и двери, крыл железом крыши, выполнял подсобные работы.

– Мы гордимся, что на этапе становления завода здесь трудился выдающийся талант, человек легендарной судьбы, – говорит директор по производству КТЗ Александр Огарков. – Сегодня, открывая мемориальную доску, мы хотим увековечить память о Василии Шукшине, который внес вклад не только в историко-культурное наследие страны, но и в будущее отечественного турбиностроения.

Как сообщается на официальном сайте предприятия, в торжественном мероприятии также принимали участие действующие сотрудники и ветераны завода, представители администрации Калужской области, а также городского культурного сообщества.