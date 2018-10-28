Около 50 рекламных щитов снесут в Бийске

28 Окт. 05:21 2018-10-28T05:21:35+03:00

До этого уже демонтировали порядка 200 конструкций

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В Бийске всерьез озаботились проблемой незаконной уличной рекламы. В ближайшее время там снесут не менее 50 щитов.

Помимо этого, как сообщает «Бийское телевидение», власти планируют отслеживать рекламу на заборах.

- Этот вопрос прорабатывается специалистами отдела архитектуры, - говорят журналисты.

Изначально рекламные щиты должны были разместиться согласно определенной схеме, однако многие ее нарушают. Из-за этого в частности страдает облик города. Также за незаконные баннеры предприниматели не платят налоги и аренду, чем нарушают закон. Собственники объектов уже получили предписание демонтировать их лично. Правда не все отреагировали на «письма счастья».

Всего же за последний месяц удалось разобрать порядка 20 больших билбордов и еще 150 малых рекламных конструкций. Какие-то из них отправились на муниципальный склад, а их собственник получит счет за демонтаж и хранение конструкции.

Аналогичная работа по выявлению незаконных баннеров продолжится и зимой.