Около 50 рекламных щитов снесут в Бийске
В Бийске всерьез озаботились проблемой незаконной уличной рекламы. В ближайшее время там снесут не менее 50 щитов.
Помимо этого, как сообщает «Бийское телевидение», власти планируют отслеживать рекламу на заборах.
- Этот вопрос прорабатывается специалистами отдела архитектуры, - говорят журналисты.
Изначально рекламные щиты должны были разместиться согласно определенной схеме, однако многие ее нарушают. Из-за этого в частности страдает облик города. Также за незаконные баннеры предприниматели не платят налоги и аренду, чем нарушают закон. Собственники объектов уже получили предписание демонтировать их лично. Правда не все отреагировали на «письма счастья».
Всего же за последний месяц удалось разобрать порядка 20 больших билбордов и еще 150 малых рекламных конструкций. Какие-то из них отправились на муниципальный склад, а их собственник получит счет за демонтаж и хранение конструкции.
Аналогичная работа по выявлению незаконных баннеров продолжится и зимой.