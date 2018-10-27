2018-10-27T12:44:26+03:00
Спорт

Алтайский «Университет» сыграет с клубом из Нижегородской области

Встреча в рамках чемпионата России по волейболу пройдет 27 и 28 октября
Иван ОЛЕКСЮК
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27 и 28 октября в Барнауле состоятся очередные игры нового сезона чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». Соперником алтайского клуба «Университет» станет команда «АСК» из Нижегородской области.

- В новом сезоне чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А» выступают 14 команд. За победу борются «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Динамо» (Челябинск), «МГТУ» (Москва), «Дагестан» (Махачкала), «Нефтяник» (Оренбург), «Академия-Казань» (Казань), «Грозный» (Грозный), «Университет» (Барнаул), «АСК» (Нижний Новгород), «Тархан» (Стерлитамак), «Тюмень» (Тюменская область), «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск), «Автомобилист» (Санкт-Петербург) и «Подмосковье» (Московская область), - сообщае официальный сайт правительства региона.

Представители Алтайского края стартовали в чемпионате 13 и 14 октября. Первым соперником «Университета» был клуб «Грозный». Спортсмены из Барнаула дважды уступили противнику со счетом 3:0. 20 и 21 октября алтайские волейболисты провели игры с «Искрой» из Одинцово. Сначала соперник выиграл со счетом 3:0, затем «Университет» взял реванш - 2:3.

Игры с командой «АСК» пройдут в спортивном комплексе «Победа» (улица Петрова, 146г), начало в 17 часов.

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