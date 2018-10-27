2018-10-27T11:44:29+03:00
Звезды

Духовой оркестр исполнит популярные мелодии 1930 - 1980 годов

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 октября в барнаульском концертном зале «Сибирь» (проспект Ленина, 7) выступит Барнаульский духовой оркестр. Музыканты подготовили программу «Осенний сон», куда вошли известные мелодии 1930 - 1980 годов.

Концерт начнется в 18 часов. В нем примут участие известные в городе вокалисты Ирина Салтыкова, Светлана Калужских и Игорь Бекетов. Дирижер - Александр Онищенко.

- Барнаульский городской духовой оркестр создали в 1990 году. Бессменный художественный руководитель - заслуженный деятель искусств России Владимир Клименко. Ежегодно духовой оркестр дает около 50 концертов, ведет активную концертно-филармоническую и музыкально-просветительскую деятельность среди студентов и школьников города, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле