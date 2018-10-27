Духовой оркестр исполнит популярные мелодии 1930 - 1980 годов
27 октября в барнаульском концертном зале «Сибирь» (проспект Ленина, 7) выступит Барнаульский духовой оркестр. Музыканты подготовили программу «Осенний сон», куда вошли известные мелодии 1930 - 1980 годов.
Концерт начнется в 18 часов. В нем примут участие известные в городе вокалисты Ирина Салтыкова, Светлана Калужских и Игорь Бекетов. Дирижер - Александр Онищенко.
- Барнаульский городской духовой оркестр создали в 1990 году. Бессменный художественный руководитель - заслуженный деятель искусств России Владимир Клименко. Ежегодно духовой оркестр дает около 50 концертов, ведет активную концертно-филармоническую и музыкально-просветительскую деятельность среди студентов и школьников города, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.