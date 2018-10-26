2018-10-26T08:08:46+03:00
Экономика

Алтай-Кокс признан самым производительным предприятием региона

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс признан самым производительным предприятием регионаАлтай-Кокс признан самым производительным предприятием регионаФото: предоставлено пресс-службой
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Алтай-Кокс признан лидером в своем регионе по производительности труда. К этому выводу пришли организаторы ежегодной Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018».

Для составления рейтинга проанализировали данные 5 000 промышленных предприятий, совокупная выручка которых составляет 51% ВВП России, а количество сотрудников – более 5,5 млн человек.

Производительность труда на Алтай-Коксе в 2017 году составила 22,5 млн рублей в год на каждого работника, что на 62% превышает показатель 2016 года.

Такие показатели достигнуты благодаря программам повышения операционной эффективности, развитию производственной системы, которая охватывает все бизнес-процессы компании и включает набор практик по бережливому производству, рациональной организации рабочих мест, мотивации персонала, подаче инициатив.

О премии

Премия по производительности – ежегодный проект делового портала «Управление производством», который стартовал в 2015 году. Главные задачи премии – предложить промышленным предприятиям новые цели и достойные примеры для развития, предоставить уникальную бенчмаркинговую информацию по ключевым отраслям и промышленности России в целом.

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