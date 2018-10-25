2018-10-25T04:17:36+03:00
Общество

Завершается благоустройство Нагорного парка и набережной Оби

Зимой они также будут работать для посетителей
САПОЖКОВА Александра
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Завершается благоустройство Нагорного парка и набережной ОбиЗавершается благоустройство Нагорного парка и набережной ОбиФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле подходит к концу очередной этап благоустройства Нагорного парка и набережной Оби.

Как сообщили в горадминистрации, в парке уложили более 10 тыс. «квадратов» плитки. Высадили деревья и кустарники. Дополнительно установили новые скамейки и урны, выполненные в едином стиле с прежними.

- Сегодня можно прогуляться по всей территории парка, оставив транспорт на стоянке со стороны улицы Гвардейской или на парковке перед храмом Иоанна Предтечи, - говорит начальник управления единого заказчика Барнаула Светлана Чаузова.

Также сделано асфальтобетонное покрытие террас и ярусов и серпантинной дороги к ним. Завершаются работы по монтажу парковых светильников, освещению террас и ограждению склонов террас, обустроенных для прогулок.

На набережной Оби этим летом заработали торговые павильоны, кафе, пункты проката велосипедов, были установлены скамейки, урны, биотуалеты. Также восстановлена часть ограждения, поврежденная прогулочным теплоходом "Барракуда" в результате мощного июньского урагана. Страховой компанией, представляющей интересы Речпорта, полностью возмещены расходы на проведение работ.

В зимние месяцы и парк, и набережная будут также открыты для посещения. Обеспечивать уборку от снега будет «Горзеленхоз». После в теплое время года работы по благоустройству продолжатся.

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