Жители Барнаула напишут географический диктант

23 Окт. 05:32 2018-10-23T12:44:30+03:00

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В воскресенье, 11 ноября, на базе АГУ вновь пройдет географический диктант, который ежегодно с 2015 года организует Русское географическое общество.

Принять в нем участие может любой желающий. Для этого до 10 ноября необходимо пройти электронную регистрацию на сайте Алтайского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». С собой на диктант ничего брать не нужно, кроме ручки и документа, удостоверяющего личность.

- Перед началом диктанта каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, который вписан в бланк для написания диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника диктанта и с помощью которого он сможет проверить свой результат на сайте акции, - рассказала ведущий организатор диктанта Наталья Харламова.

В этом году впервые каждый участник диктанта сможет получить электронный сертификат, удостоверяющий его участие в акции, а фамилии победителей будут указаны на официальном сайте Географического диктанта с 30 ноября.

Начало диктанта в 12:00 в концертном зале Алтайского государственного университета.