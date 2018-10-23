Туристы заплатили в Белокурихе 13 млн рублей курортного сбора

23 Окт. 03:57 2018-10-23T03:59:45+03:00

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Белокуриха получила за сентябрь 2,5 млн рублей курортного сбора, а всего, с начала эксперимента (с 1 мая), туристы заплатили 13,1 млн рублей.

В городе-курорте провели исследование, в котором участвовали 400 респондентов, отдыхающих в санаториях курорта в возрасте от 35 до 64 лет, 60% женщин и 40% мужчин.

Результаты исследования показали, что осведомленность населения о курортном сборе высокая - 90,5% опрошенных. «За» курортный сбор проголосовали 75% опрошенных, а «против» или «нейтрально» - 25% респондентов.

Почти 60% предлагают расходовать средства курортного сбора на элементы благоустройства: организацию терренкуров (пешая прогулка по специально разработанным маршрутам) - 21%, парков, скверов и пешеходных зон - 14%, набережных - 14%, велосипедных дорожек - 13% и спортивных площадок - 10%.

Отметим, что работа по благоустройству уже ведется. Так, в начале октября в Белокурихе завершили расчистку прилегающих к курортной зоне лесов от поросли и валежника. В конце сентября состоялись конкурсные процедуры на устройство площадок для скамеек и урн.