Новогодние елки в Барнауле 2021-2022: список, открытие, где находятся

Традиционно, главная елка Барнаула находится на площади Сахарова Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В этом году официальных открытий елок в Барнауле не будет в связи с пандемией. Также не запланировано и проведение торжественных праздничных мероприятий. Однако, чтобы создать новогоднее настроение, ледовые городки с елками в краевой столице все равно установили. «Комсомолка» предлагает подборку новогодних площадок с елками в Барнауле 2021-2022.

Площадь Сахарова

Традиционно, главная елка Барнаула находится на площади Сахарова. Ледовый городок здесь открыли на минувших выходных. Помимо новогодней красавицы на площади установили ледовые скульптуры – Дед Мороз, Снегурочка, герои мультфильмов, символ года – тигр. Также подключена иллюминация, работают лабиринт и фотозона. Вместе со светодиодными перетяжками на Сахарова появился новый «Герб города Барнаула» и украшения «Бокал». А вот горок в этом году нет - их решили не устанавливать из-за новых правил. Ледовый городок на площади Сахарова будет работать до 14 января.

Улица Мало-Тобольская

Еще один новогодний городок с елкой расположился на улице Мало-Тобольской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, помимо елки там натянули световой «потолок», установили больше 50 световых фигур, среди которых десять елок, Снежная королева, Деды Морозы, сказочные герои и цветы.

- Вход в новогодний городок оформили световой композицией в виде цифр предстоящего года. Чтобы горожане могли согреться на площадке, Сибирская генерирующая компания вновь установила полюбившийся барнаульцам очаг-сферу «Жар-птица», - пояснили в мэрии.

Также в этом году на барнаульском Арбате впервые открыли детский каток с освещением. Рядом с ним установили лавочки, раздевалку и пункт проката для катания.

Парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11)

Елка посреди катка установлена и в барнаульском парке культуры и отдыха «Центральный». Зимний сезон в парке открыли еще в начале декабря.

- В этом году площадь катка значительно увеличена и составляет более 2000 кв.м. Каток работает с 10.00 до 21.00 ежедневно, - рассказывают в парке.

Покататься на коньках можно вокруг новогодней красавицы. В прокате имеется 180 пар коньков с 26 по 46 размер.

Парк спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12В)

Еще одна нарядная елочка появилась в городском парке спорта. Там жители и гости города могут не только полюбоваться праздничной площадкой, но и активно провести время на свежем воздухе. Для удобства горожан подготовлены два катка – крытый и открытый. А если замерзнете или проголодаетесь, то можно отогреться горячим чаем в кафе рядом с катком.

Парк «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128)

Настоящую чудо-елку презентовали накануне в барнаульском парке «Изумрудный».

- В парке «Изумрудный» появилась чудо-елочка! Чем она необычна? Она живая и растет! Украшена игрушками, изготовленными учениками 40-й и 70-й школ и детьми сотрудников налоговых органов Барнаула. Также вчера около нашей елочки появилась снежная фигура, - сообщается на странице парка в инстаграме.

А рядом с елкой появилась и фотозона, где можно сделать чудесные новогодние фотографии.

Парк «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12)

По традиции елка установлена и в парке «Лесная сказка». Новогодняя красавица установлена возле главной сцены.

Новогодние елки в районах Барнаула 2021-2022

Новогодние городки появились еще на трех площадках города:

- площадь перед зданием по улице Германа Титова, 9;

- площадь Мира;

- площадь Дома культуры в поселке Южный.

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