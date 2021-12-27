Барнаульский кооперативный техникум: сохраняя традиции, уверенно движемся вперед!

Получите образование по специальности, востребованной на рынке труда Фото: из архива компании

С 1954 года техникум подготовил более 27 000 специалистов, стал успешным стартом для карьеры большинства руководителей и работников потребительской кооперации Алтая. Сегодня здесь обучается свыше 1600 студентов, высокое качество образования которых обеспечивает профессиональный коллектив педагогов. Учебные программы основаны на использовании инновационных технологий и современного оборудования.

ВЫБИРАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ: Поступить в Барнаульский кооперативный техникум можно на базе 9-11 классов.

Прием поступающих ведется по следующим специальностям:

Получите образование по специальности, востребованной на рынке труда Фото: из архива компании

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) на базе 9-11 классов

- Коммерция (по отраслям)

- Поварское и кондитерское дело

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

- Право и организация социального обеспечения

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Получите образование по специальности, востребованной на рынке труда Фото: из архива компании

Разделите успех – присоединяйтесь к команде лидеров

Барнаульский кооперативный техникум входит в престижный рейтинг ТОП-500 лучших профессиональных образовательных организаций России и в ТОП-10 лучших учреждений Алтайского края, реализующих программы среднего профессионального образования. Также он включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Техникум награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» и является лучшим региональным оператором федерального проекта «Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». Учебное заведение является участником и одним из организаторов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Получите образование по специальности, востребованной на рынке труда Фото: из архива компании

Развитие, творчество, состязательность

Техникум - площадка для зрелищных профессиональных состязаний, на которые приглашаются руководители края и города, партнеры и работодатели. В техникуме уделяют большое внимание практической деятельности, формированию навыка самопрезентации - необходимых условий для дальнейшего успешного устройства выпускников. Обучение в техникуме - это возможность реализовать свои научные, общественные и творческие способности.

Получите образование по специальности, востребованной на рынке труда Фото: из архива компании

Узнать все подробности поступления и обучения в Барнаульском кооперативном техникуме можно по телефонам приемной комиссии: +7 (3852) 36-88-23; 760-050

8-913-2-760-780 (WhatsApp)

Адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 38.

Сайт: http://bkt-akps.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/btkakps

Instagram: https://www.instagram.com/bkt_akps/

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