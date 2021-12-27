Ваш путь к творчеству! Алтайский государственный институт культуры

АГИК - особенная образовательная среда, где творчество, талант, интеллект, личность каждого из Вас найдут свой путь. Фото: АГИК

«Мы живем в век цифровых технологий, робототехники и искусственного интеллекта. И все больше в тренде профессии «Человек - Техника», «Человек - Цифра». Но всегда были, есть и будут профессии, которые сохраняют, развивают и вдохновляют Мир человека и культуры: «Человек - Образ», «Человек-Человек», а это - театр, музыка, живопись, дизайн, танец, туризм, музей, досуг, книга, будь то печатная или цифровая...» - Галина Александровна Буевич, Ректор АГИК.

Алтайский государственный институт культуры – это динамично развивающийся всероссийский центр образования в области культуры и искусства, одной из главных задач которого является сохранение этнокультурных традиций.

АГИК - особенная образовательная среда, где творчество, талант, интеллект, личность каждого из Вас найдут свой путь. Фото: АГИК

- Язык линий и красок

- Образ и пространство сцены

- Полет в танце

- Новый образ городской или сельской среды

- Высокая гармония музыки

- Новые туристические маршруты

- Культурная память веков в музейных собраниях

- Творческий и разнообразный досуг для детей, семьи, молодежи

- Это в Ваших силах! Всё это может стать профессией и призванием на всю Вашу жизнь

Миссия института

Подготовка профессиональных кадров, способных приумножать достижения отечественного образования в области культуры, науки, достойно представлять российскую культуру как в стране, так и за рубежом, следуя стратегическим направлениям государственной культурной политики.

АГИК - особенная образовательная среда, где творчество, талант, интеллект, личность каждого из Вас найдут свой путь. Фото: АГИК

Стратегическая цель развития института

Создание условий (структурных, административных, кадровых, информационных, материально-технических), позволяющих позиционировать себя как всероссийский центр образования в области культуры и искусства.

Сегодня АГИК успешно решает следующие задачи:

- обеспечение высокого качества образовательной, творческой, научно-исследовательской, просветительской деятельности института;

- развитие сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, в т.ч. библиотеками, музеями и творческими коллективами;

- создание условий для выявления и творческого развития одаренной молодежи;

- развитие и повышение эффективности использования материально-технической базы института;

- формирование эффективной системы управления институтом.

АГИК - особенная образовательная среда, где творчество, талант, интеллект, личность каждого из Вас найдут свой путь. Фото: АГИК

Как поступить?

С актуальной информацией по специальностям, направлениям подготовки, условиям поступления можно ознакомиться на сайте АГИК.

Кроме того, на сайте публикуются анонсы проведения Дней открытых дверей, когда любой желающий может примерить на себя роль студента АГИК, ближе познакомиться с вузом и преподавателями, завести интересные знакомства.

АГИК - особенная образовательная среда, где творчество, талант, интеллект, личность каждого из Вас найдут свой путь и возможность раскрытия!

АГИК - особенная образовательная среда, где творчество, талант, интеллект, личность каждого из Вас найдут свой путь. Фото: АГИК

Контакты

Алтайский государственный институт культуры

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277, каб. 105

Тел. +7 (3852) 54-73-59

priem@agaki.ru, priem.agik@gmail.com

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