37-летняя мама из Барнаула стала первой вице-миссис конкурса «Россия-Вселенная-2021»

Барнаульская бизнес-леди, мамочка годовалой дочки Анна Казакова вошла в тройку самых красивых женщин России. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульская бизнес-леди, мамочка годовалой дочки Анна Казакова вошла в тройку самых красивых женщин России на конкурсе “Миссис Россия Вселенная - 2021”, которой проходил в Москве. За главный титул боролись 25 участниц старше 30 лет из разных регионов страны, но наша барнаульская красавица стала “Первой вице-Миссис”.

На Всероссийский конкурс Анна попала благодаря региональному конкурсу “Миссис Алтая”. О нем узнала случайно в социальных сетях, прошла кастинг.

- Тогда моей дочке было всего пять месяцев. Конкурс стал для меня мотивацией быстрее вернуться в форму. Также мне очень хотелось показать, что женщина может быть прекрасной и ухоженной и, самое главное, женственной в любом возрасте, - отмечает Анна.

Стоит отметить, что подобный опыт у Анны был впервые, она никогда ранее не занималась в модельных школах, так как были дела куда важнее: развитие собственного бизнеса и семья. Три года назад Анна Казакова с нуля создала клининговое агентство "Губка&Мыло".

- Я очень люблю чистоту, поэтому начала развивать свое дело именно в этом направлении. Мне важно оказывать более качественные услуги, чем конкуренты, при этом по более приемлемой цене, а также предоставлять более широкий спектр возможностей по уборке квартир и офисных помещений, - рассказывает о своем бизнесе победительница.

Отсутствие опыта в хождении по подиуму не помешали ей завоевать главную корону на региональном этапе, а потом блестяще представить Алтайский край в Москве. На Всероссийском этапе девушка показывали свою красоту, грацию и осанку в трех дефиле: в образе от дизайнера, в обтягивающей одежде, в финале - в роскошном платье. Для творческого номера Анна начала готовиться заранее - специально ходила на занятия по танцам, ставила номер в стиле куклы-барби, которой, безусловно, зацепил столичную публику.

На Всероссийском этапе девушка показывали свою красоту, грацию и осанку в трех дефиле. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для меня победа оказалась неожиданной. Правда, была очень сильная конкуренция, по подиуму ходили чуть ли не профессиональные модели, но палки в колеса никто друг другу не ставил, - поделилась Анна.

Тем не менее, со слов участницы, она с удовольствием еще раз пошла бы на подобный конкурс, который подарил ей яркие эмоции и опыт. Кроме короны, Анна получила в качестве награды поездку в Турцию и огромное количество предложений о съемках для российских и европейских журналов. Но все это она оставила в Москве и поспешила домой к маленькой дочке Софии. Пока что первая вице-миссис не задумывалась о дальнейшем развитии в моделинге, об этом больше говорит супруг, который поддерживал ее на протяжении всех конкурсных испытаний. А вот сама Анна хотела бы отдать в модельную школу свою дочку, когда та подрастет.

- Для девочки модельная школа – это, прежде всего, развитие, хорошая социализация и умение “правильно держать себя” в обществе. Также это ровная спинка, хорошая осанка. У Софии уже даже есть опыт в фотоссесиях, нас уже приглашали для рекламной съемки, - рассказывает Анна Казакова.

Конечно, всех интересует вопрос, как поддерживает себя в такой шикарной форме “Первая вице-Миссис”. У 37-летней барнаульской красавицы и мамочки годовалой дочки модельные параметры: 90-60-90. Чуть ли не каждый день она получает комплименты от незнакомых людей. Своими “секретами красоты” она поделилась с корреспондентом “Комсомолки”.

За главный титул боролись 25 участниц старше 30 лет из разных регионов страны. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сейчас я не занимаюсь активно спортом, но слежу за своим питание - строгое ПП, ем в основном фрукты и овощи. А секрет красоты и успеха у меня, как, наверное, и у любой женщина, - постоянная работа над собой. Я считаю, что это никак не зависит от возраста, положения. Также считаю, что мы - это нашли мысли, они сказываются и на внешнем виде, поэтому нужно всегда думать о хорошем, - рассказала Анна Казакова.

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