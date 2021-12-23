Прощай, остеохондроз!

Каждый хирург скажет, что лучшая операция - это не сделанная Фото: из архива компании

Сегодня почти у каждого человека после 30 - 35 лет возникают боли в позвоночнике. О причинах остеохондроза и о том, в каких случаях необходимо лечение, «Комсомолке» рассказал завотделением вертебрологии «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Андрей Васильев.

Андрей Васильев. Фото: из архива компании

- Андрей Игоревич, из-за чего появляется остеохондроз?

- Существует много причин. Одна из основных - наследственность. Если кто-то из родственников страдал болями в шее, спине и эта боль отдавала в руки и ноги, то у вас тоже высока вероятность проявления данной проблемы.

- Правда ли, что болезни суставов стремительно молодеют?

- Думаю, просто выявляемость стала лучше. Однако сидячая работа молодежи вносит свою значимую лепту. Для позвоночника нет ничего хуже, чем малоподвижность.

- Покажите того, у кого хоть раз в жизни не заклинивало шею или спину…

- Дело в том, что боль боли рознь. Если раз замкнуло и отпустило - это одна история. Когда же боль не проходит - это признак серьезной проблемы.

- Но ведь защемляет в мышце… это точно остеохондроз?

- Как правило, да, болит мышца. Однако причина кроется глубже. Когда происходит повреждение межпозвоночного сегмента, организм старается стабилизировать его состояние, спазмируя мышцу.

- Как понять, что нужно идти к врачу?

- Если боль не проходит больше недели, то нужно обратиться к врачу.

- Андрей Игоревич, расскажите о работе вашего отделения вертебрологии, чем оно занимается?

- Наше отделение занимается несколькими направлениями. В основном это дегенеративные патологии позвоночника - тот самый остеохондроз, который является бичом XXI века. Также в нашей компетенции устранение последствий травм, деформаций позвоночника как у детей, так и у взрослых (сколиоз, лордоз и т.д.), лечение гемангиомы (доброкачественная опухоль позвоночника), устранение хронических болевых синдромов и т.д.

- Слышала, что остеохондроз не лечится…

- Остеохондроз, действительно, нельзя излечить, так как это дегенеративные изменения и рано или поздно болезнь затрагивает любого человека, так как межпозвонковые диски с возрастом изнашиваются. Однако когда болезнь сопровождается болью, то можно облегчить состояние. Сначала патологией занимаются неврологи, если эффекта не наблюдается, то пациенту дается направление к хирургу, который поможет справиться с причиной боли.

- Многие боятся вообще что-то делать с позвоночником. И вообще, говорят, что лучшая операция - не сделанная.

- Да, действительно, каждый хирург вам скажет, что лучшая операция - это не сделанная. Поэтому мы оперируем только в тех случаях, когда уверены, что хирургическое вмешательство поможет. По поводу того, насколько это опасно… я не понимаю, почему люди боятся операций на позвоночнике, но не боятся, например, операций по увеличению груди… абсурд. На самом деле операция на позвоночнике не самая опасная в хирургии.

- Могут отказать ноги после операции на позвоночнике?

- Начнем с того, что они могут отказать и без операции. И чаще всего мы оперируем тех, у кого есть такой риск. Осложнение в виде обездвиживания бывают, но очень редко - менее 0,5%. Такие риски существуют при изначально очень тяжелой ситуации.

- Слышала, что в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле очень сложно попасть на прием…

- Это неправда. Приемы проводятся оперирующими хирургами центра. С момента обращения пациента по телефону в колл-центр ожидание составляет от 3 до 5 дней, не более. На прием нужно взять с собой ранее проведенные обследования (МРТ - диск, рентгенограммы - пленки). При необходимости нейрохирург назначает пациенту обследование на аппаратах экспертного класса в условиях центра (МРТ, МСКТ, рентгенограммы с функциональными пробами).

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»

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