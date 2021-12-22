Время возможностей: от идеи к инвестициям

Стратегическая сессия в Залесовском районе. Фото: Алтайский центр инвестиций и развития

Инвестиции являются ключевым фактором социально-экономического развития любого региона. Поэтому системная работа над созданием благоприятного инвестиционного климата - одна из первостепенных задач. В связи с этим в 2021 году в Алтайском крае началась разработка «Инвестиционных профилей муниципальных образований», проходящая под эгидой Алтайского центра инвестиций и развития. Первопроходцами стали Залесовский район, Славгород и Рубцовск. Сегодня «Комсомолка» рассказывает об опыте каждого из них.

Что такое инвестиционный профиль

По большому счету инвестиционный профиль - это программа развития муниципального образования, главная цель которой помочь администрациям улучшить привлекательность их территории как для инвесторов, так и для населения. Инвестиционный профиль включает в себя анализ возможностей, преимуществ и имеющихся ресурсов муниципалитета, которые могут стать основой для развития на ближайшие несколько лет.

- Документ тактического развития содержит бизнес-идеи, типовые инвестиционные кейсы, а также варианты для интеграции бизнеса, в том числе при взаимодействии с другими территориями региона и России, - рассказывает Максим Скобов, директор Алтайского центра инвестиций и развития.

Максим Скобов, директор Алтайского центра инвестиций и развития. Фото: Алтайский центр инвестиций и развития

При выполнении всех условий и задач инвестиционного профиля муниципалитет обеспечивает себе инвестиционную привлекательность. В идеальном варианте проведенный анализ возможностей развития может стать основой для разработки инвестиционной стратегии муниципального образования.

Для создания пилотных инвестиционных профилей Алтайский центр инвестиций и развития заключил соглашения с тремя муниципалитетами. После этого в каждом была создана команда из числа сотрудников центра и представителей администраций, которая занялась анализом текущей инвестиционной повестки на территории района (города), а также организацией опроса предпринимателей и проведением стратегической сессии.

Залесовский район

Залесовский район Алтайского края стал первым, для которого был составлен инвестиционный профиль. Над его созданием в течение целого года работала команда из представителей Алтайского центра инвестиций и развития и администрации Залесовского района (под руководством главы муниципального образования).

- Для подготовки инвестиционного профиля Залесовского района был проведен анализ социально-экономического положения муниципального образования, опрос местных предпринимателей, проанализированы инвестиционные площадки, рассмотрены потенциальные бизнес-кейсы, которые было бы целесообразно реализовать в районе, - рассказывают эксперты.

Итогом работы стало проведение 10 декабря стратегической сессии, в которой участвовали представители бизнеса, сотрудники администрации района, а также его жители. В результате от участников сессии была получена «живая» обратная связь по главным вопросам инвестиционного развития муниципального образования.

- Произошло знаковое для Залесовского района событие. Сотрудники Алтайского центра инвестиций и развития провели с жителями Залесово стратегическую сессию. Ни в одном районе края подобных мероприятий не было, это первый опыт и для нас, и для краевых коллег, - прокомментировал глава Залесовского района Александр Пластеев. - С центром мы заключили соглашение еще весной. Около полугода специалисты анализировали работу всех сфер района, искали свободные ниши, пытались привязать к рынкам. И вот приехали к нам, пригласили предпринимателей, сотрудников администрации района, школьников, представителей старшего поколения, чтобы совместно решить, какие направления можно реализовать на территории Залесовского района. В целом участниками было выделено 13 направлений для развития района. Из них 4 определили как приоритетные для реализации: туристическое направление, сбор и переработка дикоросов, центр реабилитации, добыча и переработка торфа.

Озвученные предложения были включены в итоговый документ. На основе этого Алтайским центром инвестиций и развития будут разработаны и переданы администрации Залесовского района 4 проработанных инвестиционных предложения по выбранным на стратегической сессии направлениям. Кстати, стоит отметить, что инвестиционный профиль будет постоянно актуализироваться в соответствии с текущим социально-экономическим развитием территории.

Славгород

13 декабря в г. Славгороде Алтайского края также состоялась стратегическая сессия в рамках подготовки инвестиционного профиля данного муниципального образования. Данный муниципалитет стал второй территорией края, где была проведена такая сессия. Участники мероприятия провели презентацию результатов анализа социально-экономического развития города, дали оценку развития Славгорода и обсудили предложенные перспективные направления.

- В нашем случае стратегическая сессия - это форма групповой работы, направленная на совместную разработку стратегически значимых решений для определения перспективных направлений г. Славгорода в ближайшие годы, - говорит начальник отдела экономического развития администрации г. Славгорода Юлия Ильичева. - Основываясь на социально-экономических предпосылках развития городского округа в ближайшие годы, а также учитывая рыночные тенденции, было выбрано 5 перспективных направлений для реализации: глубокая переработка зерна, производство гипсокартона, производство кормовых дрожжей, организация туристско-оздоровительных грязелечебниц, организация туристических экскурсий (маршрутов).

По мнению участников стратегической сессии, каждое из данных направлений имеет отличный потенциал и может быть успешно реализовано на территории Славгорода.

В качестве итога работы Алтайский центр инвестиций и развития разработает и передаст администрации г. Славгорода три проработанных инвестиционных предложения по выбранным направлениям.

Рубцовск

Параллельно с Залесовским районом и Славгородом аналогичная работа по составлению инвестиционного профиля ведется и с органами местного самоуправления из Рубцовска.

На текущий момент удалось подготовить анализ социально-экономического положения территории и провести опросы бизнеса, которые в настоящее время проходят обработку, после чего также планируется провести стратегическую сессию (ориентировочно в 1-м полугодии 2022 года).

- Для нашего центра, как и для муниципалитетов, это новое мероприятие. По результатам проведенной работы мы пришли к выводу, что самое главное при составлении инвестиционного профиля - это команда, которая обязательно должна состоять не только из сотрудников нашего центра, но и включать в себя представителей администрации муниципалитета, его жителей и, конечно же, самых активных представителей бизнес-сообщества, - подытожил Максим Скобов, директор Алтайского центра инвестиций и развития.

Важно!

В 2022 году планируется создать инвестиционный профиль не менее чем в трех наиболее активных с точки зрения работы по привлечению инвесторов муниципальных образованиях Алтайского края.

Справка «КП»

Алтайский центр инвестиций и развития:

- Цель

Организация и проведение научных исследований, направленных на решение задач инвестиционной политики по формированию условий для привлечения российских и иностранных инвестиций в проекты по технической и технологической модернизации экономики края, содействие органам государственной власти в реализации инвестиционной политики на территории Алтайского края.

- Миссия

Формирование на территории Алтайского края максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций. Центр - один из инструментов исполнения стратегических инициатив в вопросах реализации инвестиционной политики Правительства Алтайского края.