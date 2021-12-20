Здесь могли бы выступать большие артисты: Дом культуры в алтайском селе Глядень получил вторую жизнь

Общий бюджет, который понадобился на эти цели, превысил 25 млн рублей Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– Это просто загляденье, – говорят о своем отремонтированном Доме культуры жители села Глядень Благовещенского района. Капитальный ремонт продолжался четыре года и после него сельский клуб изменился до неузнаваемости. Преображение ДК стоило более 25 млн рублей. Получилось задействовать средства краевого, районного и сельского бюджетов, посильную помощь оказали местные предприниматели.

Тепло, уютно и красиво

До капитального ремонта зимой в сельском клубе было настолько холодно, что в начале тренировок и репетиций никто не спешил снимать с себя верхнюю одежду.

Врио директора Гляденьского Дома культуры Наталья Романенко говорит, что сейчас в клубе тепло, уютно и красиво. Отсюда не хочется уходить.

Еще одна проблема, которая осталась в прошлом – старый паркет. Дети постоянно жаловались на занозы, настолько изношенным было покрытие, на котором они танцевали.

Глава Гляденьского сельсовета Сергей Драганов рассказал, что капитальный ремонт местного ДК завершился в текущем году. Общий бюджет, который понадобился на эти цели, превысил 25 млн рублей:

– Ежегодно по проекту поддержки местных инициатив из краевого бюджета на капитальный ремонт клуба удавалось привлечь по 1 млн. рублей. Остальные средства выделили районный и сельский бюджеты. Не остались в стороне наши предприниматели.

В селе Глядень проживает более 1 тысячи человек. Параллельным курсом здесь завершается реконструкция и капитальный ремонт школы.

Общий бюджет, который понадобился на эти цели, превысил 25 млн рублей Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В социальную инфраструктуру этого и других населенных пунктов Благовещенского района вкладываются большие средства.

– За пять лет мы 47 программ освоили, в этом смысле Благовещенский район идет впереди планеты всей. Только по проекту поддержки местных инициатив мы привлекли из краевого бюджета в пределах 40 млн рублей, а также вложили 150 млн рублей собственных средств, – говорит глава Благовещенского района Андрей Гинц.

Он вспомнил, что изначально муниципалитеты получали 700 тысяч рублей по проекту поддержки местных инициатив. Позднее эту сумма увеличили до 1 млн. Уже появилось решение о том, что с 1 января 2022 года ежегодная поддержка по этому проекту увеличится до 1 млн 300 тысяч рублей.

И споют, и станцуют

В Гляденьском Доме культуры насчитывается 19 клубных объединений. Разные возрастные группы занимаются вокалом и хореографией.

Наталья Романенко без лишней в данном случае скромности говорит, что их сельский клуб известен всему Благовещенскому району своими талантами.

Особой популярностью в Гляденьском Доме культуры пользуется народное и эстрадное пение. В подтверждение этому помимо многочисленных солистов здесь есть свои дуэты, трио и даже квартеты. Свой вокальный коллектив организовали местные педагоги.

Очень много вокалистов среди детей. Самой юной певице в селе Глядень всего четыре года.

Сельский ДК участвует во всех районных конкурсах и фестивалях на протяжении календарного года. Недавно местные вокалисты заняли два третьих места в районном конкурсе пения «Колокольчик».

На ноябрьском конкурсе «Мистер шлягер», который из-за пандемии пришлось проводить в онлайн формате, певцы из села Глядень также вошли в число призеров, заняв два третьих места.

Общий бюджет, который понадобился на эти цели, превысил 25 млн рублей Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Не меньшее внимание в Гляденьском доме культуры уделяют хореографии. Акцент здесь сделан на современные танцы.

Традиционно успешно танцоры из села Глядень выступают в конкурсе «Магия танца», где у них есть свои победители и призеры.

Нередко на сцене сельского клуба можно увидеть немецкие польки. Исторически в учреждении востребован Немецкий центр встреч.

Есть в Доме культуры группа фитнеса и йоги. Все больше местных жительниц интересуется именно этим направлением.

Клуб работаем семь дней в неделю. И даже на выходных здесь всегда очень людно и каждый может найти занятие по душе.

Социальной сфере – особое внимание

Андрей Гинц рассказал, что власти Благовещенского района поставили перед собой задачу, отремонтировать Дома культуры во всех населенных пунктах. Клуб в селе Глядень стал завершающим этапом в этой большой и значимой работе.

Глава района добавил, что сейчас в этом же селе завершается реконструкция и капитальный ремонт школы. Также продолжается реконструкция школ в селах Алексеевка и Нижний Кучук.

В детском саду «Золотая рыбка» в рабочем поселке Степное Озеро продолжается замена окон, ранее на средства районного бюджета в дошкольном учреждении заменили крышу.

Андрей Гинц добавил, что раньше Благовещенский район не относился ни к городам, ни к селам. При поддержке губернатора региона Виктора Томенко район включили в программу Комплексного развития сельских территорий Алтайского края и в федеральный проект «Городская среда».

После этого только в райцентре Благовещенка и рабочем поселке Степное Озеро удалось привлечь около 40 млн рублей в качестве инвестиций. По отдельным проектам софинансирование муниципалитета достигало 10 млн рублей.