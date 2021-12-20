«Не осталось ни одной старой ручки»: как изменилась сельская школа в Благовещенском районе после ремонта

Школа претендует стать одной из лучших в регионе Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Кто давно не бывал в Леньковской школе №1 Благовещенского района вряд ли ее узнает. Капитальный ремонт и полное обновление интерьера стоили около 90 млн рублей. Основные средства – 68 млн рублей пришли по краевой адресной инвестиционной программе. Из районного бюджета на эти целены добавлено еще более 20 млн рублей.

Школа претендует стать одной из лучших в регионе

Возможно, капитальный ремонт и реконструкция Леньковской школы №1 могли бы иметь меньший размах, но районные власти решили, что это не тот случай, где нужно экономить.

– Наше софинансирование должно составлять всего 5%, но мы сделали больше. Ничего из того, что было раньше в этой школе, не осталось. Она практически построена заново, – сказал Глава Благовещенского района Андрей Гинц.

Также он анонсировал, что уже в 2022 году по краевой адресной инвестиционной программе у школы появятся новый спортивный зал площадью 24х18 метров и столовая:

– Когда мы все завершим, я глубоко убежден, это будет одна из лучших школ в Алтайском крае, а может и за его пределами.

Директор школы Оксана Умрихина рассказала, что в рамках капитального ремонта удалось заменить все коммуникации, отремонтировать учебные кабинеты, библиотеку, учительскую, коридоры. Отдельно в школе гордятся новым тренажерным залом.

Школа претендует стать одной из лучших в регионе Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– В нашей школе не осталось ни одной старой ручки. У нас все новое, – не скрывая радости, сказала Умрихина.

По словам директора, основное здание школы построено в 1964 году, конечно, оно нуждалось в капитальном ремонте. Ранее в школе меняли кровлю, а также обновляли входную зону.

Андрей Гинц рассказал, что Леньки – третий по численности населенный пункт в Благовещенском районе. В селе проживает более трех тысяч человек.

Глава Благовещенского района подчеркнул, что только за последние годы в социальную инфраструктуру Леньков вложены крупные инвестиции. В этом селе удалось задействовать практически все программы Алтайского края, направленные на развитие территорий.

Перешли на одну смену

Ремонт школы не только преобразил ее внешне, но и позволили существенно оптимизировать учебный процесс.

Оксана Умрихина рассказала, что теперь у них появилось два новых класса, что позволило организовать занятия в одну смену. Кроме того, в школе активно работаю кружки. Например, дети с удовольствием посещают занятия по шахматам, их ведет Андрей Промкин.

В Леньковской школе №1 занимаются 289 учеников и работают 22 педагога. Директор заверила в полной кадровой обеспеченности. Также она напомнила о том, что все молодые педагоги в Благовещенском районе получают подъемные – 50 тысяч рублей.

И учащиеся и педагоги рады, что вместе с ремонтом в школе появилось современное компьютерное и музыкальное оборудование. Актовый зал теперь украшают новые красивые шторы и занавес.

Крепкие педагоги – сильные ученики

Учитель русского языка и литературы Леньковской школы №1 Лариса Шевченко рассказала о своей ученице Анне Лихтенфельд. По ее словам, у старшеклассницы хорошие способности к изучению русского языка и литературы. Ее сочинения входили в десятку лучших на краевом уровне.

Педагог полагает, что будущая профессия Анны может быть связана с языками.

Многие, кого учила Лариса Шевченко, уже вернулись в школу и сейчас сами работают педагогами.

– Работать у нас – большое счастье. Показываю фотографии нашей школы своим подругам, которые также работаю учителями в других местах, они говорят, что это не школа, а просто рай, – говорит Шевченко.

Ученица 11 класса Яна Багринцева в этом году отметилась в федеральном конкурсе «Большая перемена», благодаря которому прошлой осенью она побывала в двух лагерях «Артеке» и «Океане».

Школа претендует стать одной из лучших в регионе Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Будущая выпускница призналась, что буквально на каждом уроке помимо приобретения новых знаний она ощущает ту положительную энергетику, которая исходит от педагогов:

– Я уверена, что из нашей школы выпускаются счастливые ребята, которые способны достигнуть в своей жизни очень много.

Особое внимание 23-летнему педагогу Леньковской школы №1 Сергею Барышникову. Он не только успевает вести физкультуру, технологию и ОБЖ, но и руководит военно-патриотическим клубом «Виктория».

Учащимся, которые занимаются в этом клубе, строительство тренажерного зала пришлось кстати. Зимой занятия проходят в основном здесь.

Под руководством своего наставника школьники осваивают навыки рукопашного боя, не забывают здесь про стрелковую подготовку, наращивают мышцы на новых тренажерах.

Военно-патриотический клуб «Виктория» постоянный участник районных соревнований. Сколько раз его воспитанники занимали личные и командные призовые места, уже никто не сосчитает.

Сергей Барышников в этом году блеснул в краевом конкурсе среди руководителей военно-патриотических клубов и объединений «Делай, как я», где занял третье место. Созданные в школе условия – отличное подспорье для новых достижений и результатов. Нет никаких сомнений, что в будущем они станут еще лучше.