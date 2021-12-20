Суд вынес приговор руководителю клуба «Магис-Спорт» после ЧП с детьми на батутах

Скрин видео. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Центральный районный суд Барнаула в понедельник, 20 декабря, вынес решение в отношении главы крупного спортивного клуба «Магис-Спорт» Владимира Гордейчика. Его, а также молодого тренера, осудили по п. «б», «в», ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Карточка дела опубликована на сайте суда.

- С 2016 года генеральный директор организовал проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса. При этом он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, а также имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике, - сообщал ранее региональный следственный комитет.

Непрофессионализм тренеров повлек за собой травмирование четырех детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые в 2018 и 2019 году при тренировках на батуте получили различные травмы позвоночника и перелом руки.

В итоге суд приговорил Гордейчика к штрафу (это самое мягкое наказание, предусмотренное уголовным кодексом) в размере 300 тысяч рублей. Суд принял во внимание, что хозяин клуба изменил подход к набору персонала, раскаялся и даже возместил вред семье одного из пострадавших детей (500 тысяч рублей).

25-летнего тренера Данила Выборова приговорили к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запретили работать с детьми сроком на 3 года.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, заявленный представителями одного из потерпевших и постановил взыскать с Гордейчика и Выборова по 100 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.