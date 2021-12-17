«Ты жить не будешь!»: изгнанный с дня рождения сына отец набросился с ножом на бывшую жену

Мужчину отправили в колонию строго режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчина набросился с ножом на бывшую жену, нанес ей пять ударов, а потом еще и вылил на голову кастрюлю с кипятком. И все это на глазах у детей! Женщина, словно заговоренная, избежала не только смерти, но и серьезных последствий. Об этом рассказали в СУ СК по Алтайскому краю.

- В ноябре 2020 года в одном из сел Волчихинского района осужденный присутствовал на дне рождения своего сына в доме бывшей супруги, где также были знакомые и соседи, - сообщили в ведомстве.

В гости так же пришли друзья семьи – семейные пары и мужчина, живущий по соседству. Это не понравилось бывшему мужу. Выпив лишнего, он начал скандалить. Естественно, его выставили за дверь.

На следующее утро он вернулся и набросился на бывшую супругу с ножом со словами «Я тебя убью! Ты жить не будешь!» и начал наносить ей удары.

- Истекающая кровью женщина попыталась выбежать на улицу, однако бывший супруг взял стоящую на плите кастрюлю с кипящим бульоном и вылил на голову потерпевшей. Довести преступный умысел на убийство до конца злоумышленнику не удалось, так как женщине вовремя была оказана медицинская помощь, - рассказывают следователи.

Врачи быстро поставили ее на ноги, раны оказались не смертельными, а ожоги - лишь второй степени. В отношении 57-летнего мужчины возбудили сразу несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Учитывая, что убийство не было доведено до конца, его раскаяние и содействие следствию ему назначили по совокупности преступлений 6 лет лишения свободы. Правда, отбывать срок ему придется в колонии строго режима.