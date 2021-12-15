Губернатор Алтайского края поделился удачным опытом развития экспорта

Алтайский край является аграрно-индустриальным регионом, ориентированным на экспорт внешней торговли. Фото: Валерий Нестеров

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с докладом на Международном экспортном форуме «Сделано в России». Презентуя регион, глава отметил, что Алтайский край является аграрно-индустриальным регионом, ориентированным на экспорт внешней торговли. В настоящее время экспортный товарооборот составляет около 70%, а продукция алтайских производителей поставляется в 90 стран дальнего и ближнего зарубежья. Во время стратегической сессии «Развитие экспорта - развитие территории» Виктор Томенко поделился опытом региона в сфере международной торговли и рассказал о лучших практиках по развитию экспорта.

Финансовая поддержка

С целью развития внешней торговли в регионе предпринимается все необходимое для поддержки ориентированного на экспорт бизнеса. В частности, Алтайским фондом МСП был разработан специальный продукт «Экспортер», предусматривающий расширенные возможности поручительства.

Алтайский край является аграрно-индустриальным регионом, ориентированным на экспорт внешней торговли. Фото: Валерий Нестеров

- Данный продукт фонда был разработан специально для экспортеров товаров, произведенных на территории Алтайского края. Фонд готов предоставить поручительства как на инвестиционные, так и на оборотные цели в размере до 70% от суммы кредита, - рассказывают в Алтайском фонде МСП.

Кроме того, Виктор Томенко подчеркнул, что в ноябре текущего года Фонд развития Алтайского края предложил предприятиям промышленного сектора, осуществляющим экспорт несырьевой продукции, особые условия льготных займов на реализацию проектов по модернизации производства.

- Новая программа финансирования фонда «Поддержка экспортеров» предусматривает возможность предоставления займов до 100 миллионов рублей под 3% годовых сроком на 5 лет в целях исполнения экспортных контрактов, - поясняют в правительстве региона.

Помощь экспортного центра

Также местные предприниматели могут рассчитывать на помощь Центра поддержки экспорта Алтайского края. Он был создан для стимулирования и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность. Центр способствует продвижению алтайских товаров, услуг и технологий в другие регионы РФ и на международные рынки, участвует в повышении конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий.

Алтайский край является аграрно-индустриальным регионом, ориентированным на экспорт внешней торговли Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Что очень важно - экспортный центр создает реестр проверенных квалифицированных организаций, оказывающих различные услуги, тем самым предоставляя предпринимателям возможность выбирать для себя наиболее оптимальный вариант для сотрудничества.

Кстати, в рейтинге АО «Российский экспортный центр» алтайское отделение занимает 6-е место среди других аналогичных институтов развития.

Эффективное обучение

Чтобы повысить внешнеторговую грамотность в этом году, предпринимателей Алтайского края обучили работать по экспортным стандартам. Соответствующее обучение проходило на базе Школы экспорта Российского экспортного центра.

- Обучение было организовано в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сообщили в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. - Образовательный проект дал участникам актуальные знания в сфере деятельности на внешнем рынке, по взаимодействию с партнерами и т. д.

- Программа «Экспортный стандарт для МСП» рассчитана на компании, которые уже являются участниками внешнеэкономической деятельности. Тех, кто знает и умеет экспортировать, но хочет расширить свои знания в этом направлении, приобрести дополнительные компетенции и овладеть новыми практическими инструментами. Все достойно справились с заданиями обучающего курса и отмечены сертификатами участников программы, - подчеркнула руководитель центра поддержки экспорта Римма Москвитина.

Кстати, в ходе обучения был разработан проект экспортной программы Алтайского края до 2024 года. За ее основу был взят подход, предусматривающий партнерство науки, бизнеса и власти. По словам губернатора, проект планируется рассмотреть на заседании регионального правительства. Следует отметить, что экспортная программа включает в себя мероприятия по развитию инфраструктуры (в том числе созданию технопарков), продвижению продукции на зарубежные рынки, встраиванию предприятий в систему федеральных мер поддержки экспорта. Планируется, что это позволит на 40% обеспечить прирост объемов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.

- Полный перечень предложений, разработанный в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», направлен в адрес АО «Российский экспортный центр» для рассмотрения, - сообщил Виктор Томенко.

Цифры

В 2020 году объем экспорта в Алтайском крае достиг почти 1 миллиарда долларов США. В 2019 году - 1,2 млрд долларов. По данным МИД РФ, более трети общего объема экспорта (35%) региона занимали поставки минеральных продуктов, из которых 27% приходится на топливно-энергетические товары (каменный уголь, кокс из каменного угля), около четверти (21,7%) - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Также спросом на зарубежных рынках пользуется машиностроительная продукция (14%), изделия из древесины (11%) и продукция химической отрасли (8,8%).